Niesamowite co fryzjer zrobił swojej klientce po 50-tce. Przyszła z siwym odrostem, a wyszła 10 lat młodsza. Modna fryzura dla kobiet po 50-tce na jesień 2024

Niesamowite co fryzjer zrobił swojej klientce po 50-tce. Przyszła z siwym odrostem, a wyszła 10 lat młodsza

Dla wielu kobiet, zwłaszcza dojrzałych, zmiana fryzury to poważna decyzja. Najczęściej przez długi czas rozważają metamorfozę, gdyż boją się rezygnować ze swojego dotychczasowego, sprawdzonego uczesania, na rzecz modnego cięcia. Jednak prawda jest taka, że jeśli trafimy w ręce doświadczonego fryzjera, który dobrze fryzurę do kształtu twarzy, a koloryzację do typu karnacji, z pewnością będziemy zadowolone z efektu. Doskonałym potwierdzeniem tego jest metamorfoza tej kobiety po 50-tce, która trafiła w ręce światowej sławy fryzjera. Kiedy siadła na jego fotelu miała widoczny siwy odrost i niemodne uczesanie, które ją wyraźnie postarzało. Wtedy stylista Jack Martin przystąpił do działania i zrobił swojej klientce modną fryzurę dla kobiet po 50-tce, która odjęła jej 10 lat.

Modna fryzura dla kobiet po 50-tce na jesień 2024

Z pewnością to uczesanie będzie niezwykle modne jesienią 2024. Krótka fryzura typu bob z pokręconymi pasmami, to p0ropoizycja fryzury dla wszystkich kobiet po 50-tce, które pragną zachować młody wygląd jak najdłużej. Stylista ujarzmił spuszone pasma swojej klientki i elegancko je zakręcił. Grzywkę zaczesał na bok, dzięki czemu jej buzia zyskała dziewczęcego uroku. Jack Martin zamiast farbować odrosty u kobiety, wybrał siwą koloryzację, która wbrew pozorom ją odmłodziła i pięknie podkreśliła karnację.