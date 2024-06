Przepiękna metamorfoza kobiety po 50-tce to najlepszy dowód na to, że siwe włosy odejmują lat. Wygląda młodo i elegancko. Fryzura na siwe włosy

To będzie kosmetyczny hit lata?

Przepiękna metamorfoza kobiety po 50-tce to najlepszy dowód na to, że siwe włosy odejmują lat

Wiele kobiet uznaje siwiejące pasma za defekt, którego trzeba się jak najszybciej pozbyć. A styliści są zgodni co do tego, że siwe włosy są w ostatnich latach niezwykle modne. Wystarczy dobrać odpowiednią fryzurę, aby nadać srebrzystym pasmom drugie życie, a ich posiadaczkę odmłodzić. Tak było w przypadku tej kobiet po 50-tce, która zdecydowała się na metamorfozę fryzury u światowej sławy stylisty. Jack Martin dokładnie przyjrzał się jej zniszczonym, długim kosmykom i widocznym odrostom. Szybko podjął decyzję, że zamiast maskować sam odrost, wykona jej modną fryzurę odmładzającą dla kobiet po 50-tce na siwych włosach.

Fryzura na siwe włosy odmłodziła ją o 10 lat

Cała metamorfoza trwała aż 10 godzin, ale to się opłaciło. Kobieta wygląda młodo i elegancko. Jej metamorfoza fryzury to najlepszy dowód na to, że siwa koloryzacja wbrew powszechnemu przekonaniu może odmłodzić kobietę. Świetlisty siwy odcień farby z delikatnymi refleksami wspaniale podkreślił porcelanową cerę klientki fryzjera. Natomiast dłuższe cięcie z pasmami wycieniowanymi na wysokości żuchwy podkreśliły owal twarzy kobiety. W tej fryzurze na siwych włosach wygląda 10 lat młodziej, a jej reakcja na przemianę mówi sama za siebie. Aż oniemiała z wrażenia, gdy zobaczyła efekt pracy fryzjera.