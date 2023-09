i Autor: Instagram/grazyna.torbicka Grażyna Torbicka stawia na klasykę. Zawsze wygląda elegancko

Stylizacje gwiazd

Ta stylizacja Grażyny Torbickiej może przejść do legendy. Idealna sukienka dla eleganckiej kobiety po 50-tce. Podobną kupisz za 111 zł

Grażyna Torbicka to zdecydowanie jedna z najlepiej ubranych gwiazd w polskim show biznesie. Dziennikarka zawsze wygląda bardzo elegancko i stylowo. Jest inspiracją i regularnie udowadnia, że kobieta dojrzała może zachwycać klasą i kobiecością. Grażyna Torbicka pojawiła się na premierze długo wyczekiwanego filmu "Znachor" i zdeklasowała wszystkich. Gwiazda postawiała na klasyczną sukienkę przełamaną perłową broszką. To niezwykle udana stylizacja, a my wiemy, gdzie kupisz podobną sukienkę.