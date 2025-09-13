Tak będzie wygladać jesienny makijaż! Wielki przegląd trendów w Sephorze

Jesienią, kiedy skóra może reagować na chłodniejsze powietrze i zmiany wilgotności, idealnym wyborem staje się matujący podkład, który jednocześnie dba o komfort. Poszukując produktu na tę porę roku, warto zwrócić uwagę na formuły, które skutecznie kontrolują błyszczenie, nie powodując przy tym przesuszenia i nie podkreślając suchych skórek. Dobry jesienny podkład matujący powinien zapewniać naturalne wykończenie, stapiając się ze skórą i maskując niedoskonałości bez efektu maski. Lekka konsystencja, która nie obciąża cery i pozwala jej oddychać, jest kluczowa dla zachowania zdrowego wyglądu przez cały dzień. Warto również szukać składników nawilżających w formule, które zrównoważą matujące działanie i zapewnią skórze odpowiedni poziom hydratacji, zapobiegając uczuciu ściągnięcia i uwidocznieniu ewentualnych suchych partii. Idealny jesienny podkład to taki, który zapewnia matowe wykończenie z jednoczesnym komfortem i naturalnym wyglądem cery.

BENEFIT COSMETICS The Porefessional Foundation

Poznaj matowy podkład wygładzający i zmniejszający widoczność porów The Porefessional Foundation. Ten kryjący podkład do twarzy od Benefit utrzymuje się do 24 godzin i zapewnia średnie krycie z naturalnym wykończeniem, które łatwo można budować. Natychmiast wygładza rozszerzone pory, wyrównuje teksturę skóry, jest odporny na blaknięcie i transferowanie. Pozwala skórze oddychać. Formuła wzbogacona o niacynamid, który wygładza skóre po dłuższym stosowaniu, ekstrakt z dzikiej róży i glicerynę, które zapewniają nawilżenie i długotrwałe korzyści dla skóry. Niacynamid zawarty w składzie jest formą wit. B3, pomaga wygładzić skórę i widoczność porów oraz sprzyja nawilżeniu. Cena w Sephorze - 215 zł.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Benefit Cosmetics

Na jesień, kiedy skóra pod oczami może być bardziej podatna na przesuszenie, idealnym rozwiązaniem staje się lekki, ale jednocześnie skutecznie kryjący korektor. Poszukując produktu na tę porę roku, warto zwrócić uwagę na formuły, które zapewniają dobre krycie cieni i niedoskonałości, nie obciążając przy tym delikatnej skóry wokół oczu i nie zbierając się w drobnych liniach. Lekka konsystencja jest kluczowa, aby uniknąć efektu ciężkości i zmęczenia spojrzenia. Dobry jesienny korektor pod oczy powinien zawierać składniki nawilżające, które zapobiegają wysuszeniu i utrzymują komfort przez cały dzień. Naturalne wykończenie, które rozświetla okolicę oka bez efektu błysku, jest również pożądane. Idealny korektor na jesień to taki, który skutecznie maskuje niedoskonałości, jednocześnie pielęgnując skórę pod oczami i zapewniając świeże, promienne spojrzenie.

KOSAS Revealer Concealer

Dzięki kremowej konsystencji korektor ten jest jednocześnie kremem pod oczy i produktem niwelującym przebarwienia, który widocznie rozświetla skórę. Jego kremowa konsystencja nie gromadzi się w zmarszczkach i zapewnia średnie, stopniowane krycie. Cena w Sephorze - 115 zł.

i Autor: Kosas/ Materiały prasowe

Brązowy tusz do rzęs to subtelna alternatywa dla klasycznej czerni, idealna na jesienne dni, kiedy makijaż często staje się bardziej stonowany i naturalny. Jego delikatniejszy odcień podkreśla rzęsy w miękki sposób, dodając im objętości i długości bez efektu mocnego kontrastu. Brązowy tusz doskonale komponuje się z ciepłymi tonacjami jesiennych liści i ziemi, tworząc harmonijny look. Jest to świetny wybór dla osób o jasnej karnacji i włosach, ponieważ zapewnia wyrazistość spojrzenia, nie przytłaczając przy tym naturalnej urody. Może być również używany do stworzenia bardziej miękkiego i dziennego makijażu, który nadal podkreśla oczy. Bez względu na okazję, brązowy tusz do rzęs to elegancki sposób na dodanie głębi spojrzeniu z subtelnym akcentem koloru.

YVES SAINT LAURENT Lash Clash w kolorze brązowym

Sekret Lash Clash leży w masywnej szczoteczce o podwójnie stożkowej budowie. Aplikator stopniowo wydłuża i pogrubia rzęsy, gwarantując całodzienną trwałość. Dzięki swojej kremowej konsystencji pogrubiający tusz do rzęs jest intuicyjny i prosty w aplikacji. Innowacyjna formuła bez parabenów łączy się z czarnym pigmentem i substancjami zapobiegającymi rozmazywaniu, aby zapewnić Twoim rzęsom ekstremalne wydłużenie i kolor. Cena w Sephorze - 215 zł.

i Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe YSL

Jesień to idealny czas, aby sięgnąć po palety cieni do powiek w odcieniach burgundu. Te bogate, winne tony doskonale współgrają z kolorystyką opadających liści i przytulnych swetrów, dodając spojrzeniu głębi i wyrafinowania. Makijaż oczu w odcieniach burgundu może przybierać różne formy – od subtelnego rozblendowania pojedynczego cienia na całej powiece, po bardziej złożone smoky eye z użyciem kilku komplementarnych barw, takich jak śliwka, miedź czy złoto. Burgundowe cienie pięknie podkreślają zarówno jasne, jak i ciemne tęczówki, dodając im intensywności i tajemniczości. Można je łączyć z delikatną kreską eyelinerem i kilkoma warstwami tuszu do rzęs, aby uzyskać elegancki look na każdą okazję. To odważny, a zarazem niezwykle kobiecy wybór kolorystyczny, który idealnie wpisuje się w jesienną aurę.

LANCÔME Lash Idole Maxi Eye Shadows Palette

Stworzona we współpracy z Sheiką Daley, paleta cieni do powiek Idôle Café Crush łączy neutralne i głębokie odcienie inspirowane aromatem kawy – od mlecznego latte po espresso. Każdy cień został zaprojektowany z myślą o łatwej aplikacji i długotrwałym efekcie. To paleta, która pozwala bawić się światłem i kolorem niezależnie od pory dnia – i stylu. Cena w Sephorze - 449 zł.

i Autor: Lancome/ Materiały prasowe

Jesień to czas, kiedy wiele osób rezygnuje z jaskrawych kolorów na ustach na rzecz bardziej stonowanych i eleganckich odcieni. Ciemny nude to idealny wybór na tę porę roku, łączący w sobie subtelność i wyrafinowanie. Jest to odcień, który podkreśla naturalny kształt ust, dodając im głębi i definicji bez efektu krzykliwości. Ciemne nudziaki doskonale komponują się zarówno z dziennymi, jak i wieczorowymi stylizacjami, stanowiąc uniwersalne dopełnienie każdego makijażu. Mogą mieć różne podtony – beżowe, brzoskwiniowe czy lekko różowe – dzięki czemu każda osoba może znaleźć idealny odcień dla siebie. Matowe pomadki w kolorze ciemnego nude dodają ustom elegancji i trwałości, natomiast te o satynowym wykończeniu zapewniają komfort i subtelny blask. To doskonała propozycja dla tych, którzy cenią sobie klasykę z nutą nowoczesności w swoim jesiennym looku.

Charlotte Tilbury K.I.S.S.I.N.G – pomadka

K.I.S.S.I.N.G to satynowa nawilżająca pomadka do ust o przedłużonej trwałości. Wyciągi z arnoty właściwej chronią usta przed negatywnym działaniem czynników zewnętrznych, a olej abisyński utrzymuje nawilżenie, dzięki czemu usta są niesamowicie delikatne! Cena w Sephorze - 179 zł.