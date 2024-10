Te 3 maseczki nadadzą efekt „relaxed face” i sprawią, że twarz wygląda na młodszą i bardziej wypoczętą

Ta maska to must have dla skóry poszarzałej, z przebarwieniami, wymagającej zmiękczenia naskórka, a także cery dojrzałej, która potrzebuje wygładzenia i zwiększenia elastyczności.

myENERGYmask Rozświetlająca maska z witaminą C Miya Cosmetics, cena: ok. 39 zł

Maska działa wygładzająco, regenerująco i rozjaśniająco, a dodatkowo wspiera mikrokrążenie i zapewnia skórze efekt glow. Stosowana regularnie rozjaśnia przebarwienia, poprawia elastyczność skóry, redukuje zmarszczki i przesuszenia oraz zmniejsza widoczność rozszerzonych naczynek. Co więcej możesz ją stosować także na skórę okolic oczu. Świetnie się sprawdza zarówno jako maska 15 minutowa, jak i całonocna.

Jej skuteczność to zasługa zawartych w niej składników:

witaminy C: rozjaśnia i zmniejsza widoczność przebarwień, pomaga zachować naturalną młodość i przywraca skórze promienność,

roślinnych aminokwasów - wspierają regenerację skóry, poprawiają elastyczność i jędrność.

trokserutyny - zmniejsza widoczność zaczerwienień i pajączków oraz potęguje działanie witaminy C,

niacynamidu – nawilża i wygładza,

oleju z nasion marchwi i beta-karoten - poprawiają koloryt skóry, niwelują ziemisty odcień naskórka i objawy zmęczenia,

masła shea - odżywia, niweluje widoczne przesuszenia, sprawia, że skóra jest miękka i aksamitna w dotyku.

i Autor: materiał prasowy Miya

Jeśli twoja skóra wymaga silnego nawilżenia i ukojenia ta maska pomoże utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia, ukoi podrażniania i sprawi, że skóra stanie się miękka i bardziej gładka.

Nawilżająca maseczka MIX ME UP, FaceBoom, cena: ok. 37 zł

Ta kremowa maseczka długotrwale nawilża skórę, gasząc jej pragnienie i wzmacnia barierę hydrolipidową skóry. W jej formule kryją się:

różowy aloes,

chlorella – działa nawilżająco i normalizująco, koi i goi podrażnienia, a dodatkowo wspomaga komórki skóry w walce z wolnymi rodnikami,

ekstrakt z banana, który zmiękcza naskórek i łagodzi podrażnienia

proteiny z ryżu, które redukuję widoczne oznaki zmęczenia i przywracają skórze świeży, wypoczęty wygląd.

i Autor: materiał prasowy FaceBoom

Jeśli nawilżenie to zbyt mało – wystarczy, że wzbogacisz formułę maski odpowiednio dobranym serum-boosterem z tej samej serii MIX ME UP. Do wyboru - Elektrolitowe serum-booster MIX ME UP do cery odwodnionej i wrażliwej, Niacynamidowe serum-booster MIX ME UP do cery z niedoskonałościami, które zmieszane z nawilżającą maską stworzy balansująco-regenerującą multimaskę do cery problematycznej, czy Kolagenowe serum booster MIX ME UP– wystarczy kilka kropli by uzyskać silnie odżywczo-regenerującą multimaskę dla skóry, z pierwszymi oznakami starzenia.

myWATERmask Maska intensywnie nawilżająca do twarzy i okolic oczu MIYA Cosmeticsm, cena: ok. 39 zł

Ta maseczka pozostawia uczucie nawilżenia oraz miękkości utrzymujące się przez cały dzień! Już po jednym użyciu zauważysz efekty - zniknie uczucie napięcia, a skóra stanie się bardziej gładka i zrelaksowana. Przy regularnym stosowaniu dodatkowo poprawi się elastyczność i sprężystość skóry, a zmarszczki i drobne linie staną się mniej widoczne.

Maska zawdzięcza swoją skuteczność zawartemu w niej koktajlowi składników aktywnych. W formule znajdziemy m.in. ekstrakt z różeńca górskiego - usuwa oznaki zmęczenia, działa przeciwrodnikowo, ekstrakt z lnu, który nawilża i poprawia elastyczność, olejk z pestek winogron, który dodaje miękkości i wygładza oraz betaina, która nawilża i poprawia ogólną kondycję skóry. W składzie maski znajdziemy także masło mango, masło shea i witaminę E, które wpływają na poprawę nawilżenia, zwiększenie jędrności i sprężystości skóry. Maskę możesz stosować również do delikatnej skóry wokół oczu, zarówno jako maskę 15 minutową, jak i jako sleeping mask.

i Autor: materiał prasowy MIYA