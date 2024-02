Te kosmetyki na cellulit najprawdę działają. Nawet 4 cm mniej w talii!

To problem wielu osób

Wklepuje to w skórę zanim spryskam się perfumami. Mężczyźni dopytują się, czym tak ładnie pachnę. Oto mój sekretny sposób na przedłużenie trwałości perfum

Zazwyczaj w jednym miejscu jest go za dużo, w innym za mało – oczywiście to zazwyczaj nasza prywatna i subiektywna opinia, ale bez wątpienia przekłada się bezpośrednio na samopoczucie. tołpa® wie, że każde ciało jest piękne, a z kosmetykami z linii dermo body może być jeszcze piękniejsze. Mamy na to dowody.

NAWET 4 CM MNIEJ W TALII

Wyrzuć wagę, weź centymetr. Często, pracując nad własną sylwetką, kierujemy się głównie tym co wskazuje waga. A ta według trenerów i dietetyków to tylko jedno (i wielce niedoskonałe) narzędzie do pomiarów ciała. Gdy zaczynamy pracować nad własnym ciałem (ćwiczenia i/lub dieta) warto zaprzyjaźnić się z centymetrem. Bo choć kilogramy może wydawać się, że spadają opornie, to centymetrów w newralgicznych miejscach może ubywać. Czy pielęgnacja może zmniejszyć obwód ud, talii, bioder czy brzucha? Okazuje się, że tak.

Przebadany w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego na grupie 25 osób tołpa® dermo body slim. wyszczuplający koncentrat modelujący silnie wyszczupla i liftinguje ciało dając wrażenie mniejszego rozmiaru. Zmniejsza obwód talii nawet o -4 cm, brzucha nawet o -3 cm, bioder nawet o -3 cm i ud nawet o -3 cm, a co więcej: redukuje tkankę tłuszczową na brzuchu o -10% i poprawia elastyczność skóry o +7% i napina luźną skórę ud, pośladków i ramion

tołpa.® dermo body slim wyszczuplający koncentrat modelujący (65,99 zł/ 250 ml) silnie wyszczupla i liftinguje ciało przywracając uczucie lekkości.Spala tkankę tłuszczową oporną na działanie ćwiczeń czy diety, także tę w okolicy bioder i na brzuchu. Zmniejsza jej grubość i objętość o 10%. Koncentrat modelujący tołpa.® eliminuje efekty niechcianych „boczków”, napina luźną skórę brzucha, ud, pośladków i ramion. Dzięki zawartej borowinie tołpa.® kosmetyk silnie nawilża, ujędrnia, poprawia elastyczność skóry oraz działa detoksykująco. Wyszczuplający koncentrat redukuje zbędne centymetry nawet o -4cm w talii, -3cm w brzuchu, -3cm w biodrach i -3cm w udach, ale także uwydatnia smukłą sylwetkę.

GOOD NIGHT CELLULITE! | UŚPIJ CELLULIT NA DOBRE

A gdyby tak spać i jednocześnie redukować cellulit? Metabolizm komórkowy działa najintensywniej nocą. Nocny turbo krem tołpa® zapobiega odkładaniu tłuszczu w czasie, gdy śpisz, usprawnia też eliminowanie toksyn, za co odpowiedzialna jest przede wszystkim borowina tołpa. Skutecznie wspiera w modelowaniu sylwetki i eliminacji nadmiernych centymetrów. Widocznie nawilża i odżywia skórę. I nie są to słowa bez pokrycia – został przebadany w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego na grupie 30 osób, które wykazały, że zmniejsza obwód uda nawet o 1 cm, redukuje cellulit nawet o 2 stopnie (4 czterostopniowej skali oceny cellulitu!), zapobiega nocnemu odkładaniu tłuszczu i stymuluje spalanie tkanki tłuszczowej. Możesz spać spokojnie.

tołpa® dermo body cellulite. nocny turbo-krem antycellulitowy (54,99 zł/250 ml)

Dzięki składnikom aktywnym jak m.in. kofeina z kawowca, krem redukuje nawet zaawansowany cellulit, odporny na działanie diety. Wygładza nierówną strukturę skóry. Jest to nie tylko skuteczny krem antycellulitowy,ale też kosmetyk, który uwalnia od uczucia ciężkości przez usprawnienie mikrokrążenia i działanie drenujące. Ujędrnia i uelastycznia skórę. Nocny turbo krem to więcej niż krem na cellulit: zawiera kompozycje zapachowe, które pozwalają się zrelaksować po ciężkim dniu i przywracają uczucie komfortu.

WŁĄCZ SPALANIE

Zmniejsza tkankę tłuszczową o -13%, redukuje cellulit o 1 stopień i spala tłuszcz 24 h/dobę, zmniejsza obwód uda nawet o -7 cm i bioder nawet o -4 cm. Brzmi jak efekt ćwiczeń lub diety? Okazuje się, że taki efekt może przynieść regularne stosowanie tołpa® dermo body cellulite. multi serum antycellulitowe. Powyższe dane pochodzą z badań przeprowadzonych w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego na grupie 25 osób. tołpa® dermo body cellulite. multi serum antycellulitowe (65,99 zł/250 ml) ma działanie multifunkcyjne, ponieważ widocznie redukuje cellulit o 1 stopień ( w skali 4-stopniowej), napina skórę, nawilża i detoksykuje. Wspiera w walce z nadmiarem tkanki tłuszczowej, działając nie tylko podczas wysiłku fizycznego, ale również w chwilach, w których odpoczywasz.To skuteczne serum antycellulitowe, które wspiera organizm w spalaniu tłuszczu przez 24h na dobę. Multi serum poprawia elastyczność i wzmacnia strukturę skóry, usprawnia eliminowanie toksyn, działa detoksykująco i antyoksydacyjnie, za co odpowiedzialna jest borowina tołpa. Widocznie nawilża (do 24h) i odżywia skórę

PUSH UP W KREMIE | CHCEMY WIĘCEJ!

Gdy piersi są kształtne i jędrne to przyciągają uwagę, są powodem do dumy, sprawiają przyjemność i emanują zdrowiem. Zazwyczaj czujemy niedosyt, jeśli chodzi o tę część ciała

tołpa® dermo body bust. wypełniające serum do biustu, (51,99 zł/150 ml) daje natychmiastowy efekt liftingu bez uczucia ściągnięcia, działa jak push up (zwiększa obwód biustu nawet o +7 cm i unosi biust nawet o + 4 cm) oraz poprawia elastyczność skóry +21%. Takie działanie również zostało potwierdzone badaniami laboratoryjnymi w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego na grupie 25 osób. Dodatkowo serum do biustu wypełniające ma lekką, żelową konsystencję i szybko się wchłania, dzięki czemu od razu można założyć bieliznę, zachowując komfor

TURBO EFEKTY | GŁADSZA W MINUTĘ

Co łączy trening na siłowni z tołpa® dermo body cellulite OFF turbo-serum antycellulitowe 3D GLOW? Podobnie jak ćwiczenia zmniejsza tkankę tłuszczową już w 4 tygodnie, modeluje i ujędrnia, a efekty zobaczymy już po 14 dniach stosowania. A dzięki drobinkom odbijającym światło wygładza tuż po aplikacji. Obiecane benefity potwierdzają badania aparaturowe i dermatologiczne na grupie 25 osób przeprowadzone w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego

tołpa® dermo body cellulite OFF turbo-serum antycellulitowe 3D GLOW (62,99 zł/250 ml) daje turbo efekty: działa natychmiast i jednocześnie długotrwale. Zaraz po użyciu poprawia wygląd skóry, a dzięki drobinkom odbijającym światło, w 1* minutę optycznie wygładza nierówności. Redukuje cellulit, także ten uporczywy i chroni przed jego nawrotem. Zmniejsza grubość i objętość tkanki tłuszczowej. Eliminuje nadmierne centymetry, wyszczupla i modeluje ciało. Uelastycznia i ujędrnia skórę, silnie wygładza i nawilża. Ma lekką, żelową konsystencję, która szybko się wchłania zapewniając natychmiastowy efekt upiększający.

PIELĘGNACYJNE PRZYSIADY | DOBRE TYŁY

Siła grawitacji „ciągnie” nasze pośladki w dół. tołpa® znalazła sposób na ominięcie praw fizyki i stworzyła dermo body buttocks UP. turbo-serum modelujące pośladki, (54,99 zł/150 ml), które modeluje i rzeźbi pośladki. Efekty możemy porównać do założenia bielizny modelującej.W badaniach aparaturowych i dermatologicznych na grupie 30 osób w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego dowiedziono, że produkt ujędrnia skórę na pośladkach już w 7 dni, unosi pośladki do góry już po 4 tygodniach, eliminuje krostki i nierówności oraz niweluje widoczność rozstępów

i Autor: materiały prasowe tołpa

i Autor: materiały prasowe tołpa