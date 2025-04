Te perfumy z promocji Rossmanna wywołają u Ciebie okrzyk radości. KUltowy zapach taniej o 100 zł. Kwiat lotosu i czarna orchidea pobudzą zmysły wielu kobiet

Promocje w Rossmannie. Kultowe perfumy taniej o 100 zł

Zapachy od tysięcy lat były symbolem piękna oraz luksusu. Już w starożytności nacierano skórę olejkami eterycznymi, które miały przyciągać spojrzenia i kojarzyć się z wyższym statusem społecznym. Dzisiaj perfumy to niewidzialny dodatek. Kojarzą się z elegancją i są świetnym sposobem na wyrażenie siebie. Coco Chanel zwykła mówić, że „nie ma elegancji bez perfum. Są niewidzialnym, niezapomnianym i niedoścignionym dodatkiem.” Wiosną i latem kobiety sięgają po lżejsze, bardziej kwiatowe kompozycje zapachowe. Świetnie współgrają one z przewiewnymi stylizacjami i wiosenną aurą.

Jeszcze tylko do jutra możesz skorzystać z aktualnych promocji w Rossmannie. Miłośnicy kwiatowych i lekkich zapachów powinni zainteresować się tą oferta. Jeszcze tylko do środy, 23 kwietnia w promocji Rossmanna znajdziesz wodę perfumowaną dla kobiet CALVIN KLEIN Euphoria w cenie 199,99 zł za flakon 100 ml. Jej regularna cena wynosi 299,99 zł. To kultowy zapach, który już na dobre zapisał się z historii perfumiarstwa. Jego wyjątkowa kompozycja sprawia że zakochały się w nim kobiety z całego świata. CALVIN KLEIN Euphoria to zmysłowa podróż przez świat eleganckich zapachów, które otulają zmysły przez wiele godzin. CALVIN KLEIN Euphoria to przede wszystkim czarna orchidea oraz biały lotos, które niczym yin yang tworzą unikalną całość. To także aromaty owoc granatu, czarny fiołek i drzewo mahoniowe. CALVIN KLEIN Euphoria jest zapachem uniwersalnym, ale przy tym wyjątkowo zmysłowym. Rewelacyjnie komponuje się z wiosenną pogodą. Symbolizuje kobiecą siłę zamkniętą w elegancji oraz delikatności. To jeden z tych zapachów, które choć raz w życiu należy poczuć na własnej skórze.

i Autor: materiały prasowe Rossmann perfumy