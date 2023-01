Te spodnie dla kobiet po 40-tce zrobią furorę wiosną 2023. Wyszczuplają nogi i biodra. W Action kupisz je za 25 zł!

Te spodnie będą modne wiosną 2023. Są idealne dla kobiet po 40-tce

Moda z biegiem czasu się zmienia i często powracają trendy sprzed kilkudziesięciu lat. Tak tez jest w przypadku spodni typu dzwony. Ten fason był modny w latach 90. XX wieku i niemal każda kobieta posiadała go w swojej szafie. Nic dziwnego - spodnie dzwony optycznie wyszczuplają uda i biodra, a dodatkowo wspaniale podkreślają kobiecą sylwetkę. Ten fason spodni pasuje praktycznie do każdego typu sylwetki. Świetnie wyglądają w nich zarówno panie o kobiecych, pełnych kształtach, jak i kobiety o filigranowej budowie ciała. Są wręcz idealne dla kobiet po 40-tce - modne i na każda okazję fantastycznie wymodelują figurę. Ten fason spodni to hit modowy na wiosnę 2023 dla kobiet po 40-tce. Teraz można je kupić w większości sieciówek w naprawdę korzystnych cenach. Przykładowo sieć sklepów Action ma w swojej ofercie spodnie dzwony za 25 złotych. Również na wyprzedaży w Sinsay czy H&M można znaleźć wspaniałe spodnie damskie w korzystnej cenie.

Jak nosić spodnie dzwony, aby wyszczuplić sylwetkę po 40-tce?

Spodnie dzwony można nosić w wersji eleganckiej, czyli łącząc je z koszulą wpuszczoną do środka, ale też na co dzień z bluzką boho. Jeśli postawimy na model z wysokim stanem, to dodatkowo podkreślimy talię. Do tego fasonu spodni najlepiej pasują buty na obcasie lub koturnie. Taki modowy zabieg sprawi, że nogi optycznie się wydłużą, a sylwetka wysmukli.

i Autor: action.com Spodnie dzwony dla kobiet po 40-tce

