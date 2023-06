TEILOR świętuje swoje 25-lecie, wprowadzając markę do Metawersum

Historia TEILOR rozpoczęła się 25 lat temu, przy ulicy o tej samej nazwie i z okazji 25. rocznicy powstania marka ogłosiła, że wkracza na nowe terytorium: Metawersum.

"W branży luksusowej, 25 lat to dopiero początek. TEILOR to marka, która powstała z marzeń. Oto jesteśmy, 25 lat później: zdeterminowani, gotowi przekraczać nowe granice i podejmować nowe wyzwania" - mówi Florin Enache, założyciel TEILOR.

TEILOR wkracza do Metawersum, poprzez otwarcie swojego salonu sprzedaży w wirtualnym świecie, stworzonym we współpracy z firmą Xclusiverse. Jest to przestrzeń, w której każdy, kto tylko założy swoje konto, może poznać markę i wirtualnie przymierzać biżuterię TEILOR. Wszystkie produkty są tu połączone z ofertą na stronie internetowej marki.

TEILOR niezmiennie udowadnia, że ewolucja jest integralną częścią DNA marki. Od otwarcia pierwszego butiku, po wejście na cztery międzynarodowe rynki i stworzenie imponującej kolekcji biżuterii - każdy kolejny krok umacniał jej pozycję w branży jubilerskiej.

