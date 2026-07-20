Ten kolor ubrań zdominuje lato 2026. Styliści mają jedną ważną uwagę

Modowe tendencje w ostatnich miesiącach wyraźnie skłaniają się ku naturalności i delikatności, pozostawiając w tyle krzykliwe, neonowe barwy na rzecz spokojniejszych, bardziej harmonijnych odcieni, które niezwykle łatwo zestawić z różnymi elementami garderoby i które pasują do większości typów urody. Taka zmiana sprawia, że skomponowanie stroju, który jest równocześnie elegancki i swobodny, staje się dużo łatwiejszym zadaniem.

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Ten kolor to hit lata 2026 - maślany żółty podbija serca

Aspekt wszechstronności odgrywa tu niebagatelną rolę, ponieważ coraz więcej konsumentów poszukuje odzieży idealnej nie tylko na letni wyjazd, lecz także odpowiedniej do pracy lub na spotkania w gronie rodzinnym, a właśnie ta uniwersalność sprawiła, że jeden konkretny odcień stał się prawdziwym hitem tego roku.

Tym modowym faworytem jest tzw. maślany żółty, czyli butter yellow, którego subtelny i ciepły ton opanował kolekcje wielu znanych marek odzieżowych oraz zawładnął mediami społecznościowymi. Znawcy mody zaznaczają, że jego główną zaletą jest niesamowita elastyczność w stylizowaniu, gdyż doskonale zgrywa się z bielą, beżem, jasnym jeansem, a także brązami i szarościami, ułatwiając tworzenie zarówno casualowych, jak i bardziej formalnych outfitów.

Masełkowy żółty - kolor idealny na lato. Jak dopasować go do karnacji?

Mimo powszechnej opinii o uniwersalności maślanego żółtego, specjaliści od wizerunku podkreślają konieczność dopasowania odpowiedniego wariantu tego koloru do indywidualnego odcienia skóry, sugerując, że osobom o chłodniejszej urodzie bardziej sprzyjają jaśniejsze, stonowane tony, podczas gdy cera w cieplejszej tonacji pięknie koresponduje z nieco bardziej kremowymi, delikatnie złocistymi wersjami tego koloru. Nie trzeba przy tym całkowicie wymieniać ubrań w szafie, gdyż często pojedyncza bluzka, lekka lniana koszula, torebka lub apaszka w najmodniejszym odcieniu w zupełności wystarczą, by dodać świeżości wakacyjnemu wizerunkowi bez obciążania portfela.

Chociaż trendy mają tendencję do szybkiego przemijania wraz z nadejściem nowego sezonu, wiele wskazuje na to, że maślany żółty zagości w naszych szafach na dłużej, w tym także jesienią, gdzie będzie można go podziwiać w stylowych zestawieniach z barwami karmelu i czekolady. Dlatego, planując zakupy i odświeżenie garderoby, z pewnością warto wziąć pod uwagę ten urokliwy odcień.

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