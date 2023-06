i Autor: Shutterstock Makijaż

Strefa beauty

Ten kosmetyk doda Twojej skórze blasku. Znajdziesz go w Notino za mniej niż 50 zł. Lepiej się pośpiesz bo wyprzedaje się jak ciepłe bułeczki

Skóra pełna blasku na lato? To możliwe dzięki kremowym produktom do makijażu. W tym sezonie biją one rekord popularności. W popularnej drogerii Notino znajdziesz szeroki wybór bronzerów oraz róż w kremie. Co jednak powiesz na kompaktową paletkę do konturowania? Sprawdzi się ona zarówno w domowej kosmetyce oraz w podróży. To hit tego sezonu.