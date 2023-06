Nieziemska metamorfoza kobieta po 50-tce. Makijaż odjął jej 20 lat. W kilka minut z brzydkiego kaczątka przemieniła się w elegancką kobietę

Pokaż siebie. Topowe kosmetyki do konturowania i modelowania. Musisz je znać

Niezwykły puder do zadań specjalnych za 15 zł w promocji Rossmanna. Zapewnia efekt gładkiej skóry i sprawi, że zmarszczki znikną na Twoich oczach

Zjawiskowa metamorfoza kobiety po 50-tce. 20 lat mniej w kilkadziesiąt minut

Spektakularna metamorfoza dojrzałej kobiety. Czasami nie potrzeba wiele, by z brzydkiego kaczątka przemienić się w pięknego łabędzia. Wystarczy oddać się w ręce specjalistów, którzy w zaledwie kilkadziesiąt minut całkowicie odmienią nasz wygląd. Przekonała się o tym jednak z kobiet, która przeszła zjawiskową metamorfozę. Wystarczyło tylko odświeżenie fryzury, ułożenie włosów i profesjonalny makijaż, a kobieta wyglądała co najmniej 20 lat młodziej. Dobrze dobrany makijaż zamaskował przebarwienia skórne, podkład został również nałożą na szyję i dekolt, dzięki czemu skóra została wygładzona i ujednolicona. Szminka w kolorze malinowym rewelacyjnie podkreśliła subtelną urodę kobiety, a wyeksponowane brwi stanowią cudowną oprawę dla oczu. Odświeżona fryzura dodała lekkości, a grzywka na bok optycznie zmniejszyła wysokie czoło. Wystarczył jedynie makijaż i profesjonalnie dobrana fryzura, a kobieta przeszłą spektakularną metamorfozę. Zabieg te odmłodził ją o co najmniej kilkadziesiąt lat.

Sprawdź również: Niesamowita metamorfoza kobiety po rozwodzie. Zostawiła męża i straciła 9 kg. "Rozwód to najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek dla siebie zrobiłam"

Sonda Podoba Ci się metamorfoza tej kobiety? Tak, wygląda pięknie Nie, według mnie niekorzystna zmiana Nie wiem