Ten makijaż podbija TikToka! Aplikuj róż jak Azjatki i zachwycaj promienny wyglądem. Czym jest makijaż Igari?

Geneza makijażu Igari sięga Japonii i wiąże się z estetyką "kawaii", czyli kultury słodkości i uroku. Uważa się, że styl ten spopularyzowała wizażystka Shinobu Igari, stąd też jego nazwa. Trend ten pojawił się jako przeciwwaga dla bardziej tradycyjnych i perfekcyjnych stylów makijażu, stawiając na naturalność i subtelne podkreślenie młodzieńczego wyglądu. Makijaż miał sugerować dziewczęcy urok osoby, która dopiero co wstała lub lekko się zarumieniła, dodając jej delikatności i pewnej dozy bezbronności.

Kluczem do osiągnięcia efektu Igari jest technika aplikacji różu. W przeciwieństwie do tradycyjnego nakładania różu na jabłka policzków, w makijażu igari róż aplikuje się wyżej, często tuż pod oczami, a nawet na kościach policzkowych w kierunku skroni. Ma to na celu stworzenie wrażenia naturalnego zaczerwienienia, jakby skóra była lekko "rozpalona".

Technika Aplikacji Różu Igari Krok po Kroku:

Wybór Produktu: Najlepsze do tego stylu są róże w płynie lub kremie, które łatwo się blendują i dają naturalny, "mokry" efekt. Można również użyć różu w pudrze o delikatnej formule.

Lokalizacja: Zlokalizuj obszar tuż pod swoimi źrenicami, na kościach policzkowych. To będzie centralny punkt aplikacji różu.

Aplikacja: Niewielką ilość produktu nałóż palcami lub gąbeczką na wyznaczony obszar. Jeśli używasz różu w pudrze, użyj miękkiego, puszystego pędzla.

Blendowanie: Delikatnie rozetrzyj róż w kierunku skroni i lekko ku górze, pod dolną powiekę oka. Ważne jest, aby granice były miękkie i niewidoczne, tworząc płynne przejście. Celem jest uzyskanie efektu subtelnego "halo" koloru.

Intensywność: Zacznij od niewielkiej ilości produktu i stopniowo buduj intensywność koloru, aż osiągniesz pożądany efekt. Pamiętaj, że celem jest świeży i naturalny wygląd, a nie mocno umalowane policzki.

Dodatkowe Akcenty: Dla wzmocnienia efektu, niektórzy decydują się na delikatne muśnięcie różem również na dolnej powiece, tuż przy linii rzęs.

Poza różem, reszta makijażu w stylu Igari zazwyczaj jest minimalistyczna. Skupia się na promiennej cerze, nawilżonych ustach o naturalnym kolorze i delikatnie podkreślonych oczach. Czasami stosuje się rozświetlacz na szczytach kości policzkowych, aby wzmocnić efekt świeżości.

Kremowe róże do makijażu Igari:

PIXI Róż reagujący na pH skóry On-the-Glow Blush – CheekTone

Rozświetlający róż w odcieniu CheekTone. To pionierski, innowacyjny róż reagujący na pH skóry, który pozwala na uzyskanie indywidualnego odcienia na skórze. Dopasowując się do rodzaju skóry, pigment tworzy naturalny i zdrowy rumieniec. On-the-Glow Blush można również stosować na usta.

i Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe PIXI

SEPHORA COLLECTION Palette Blush Blush Blush - Paleta róży do policzków

Paleta róży SEPHORA COLLECTION zapewnia trzy różne wykończenia i tekstury, aby zwielokrotnić możliwości makijażu. Wewnątrz: kremowy róż z połyskiem glowy, intensywnie matowy róż w pudrze oraz trzeci perłowy róż w pudrze, idealny do toppingu. Róże można używać osobno lub łącząc je czy też nakładając warstwowo w dowolnej kolejności, aby stworzyć swój własny, spersonalizowany look.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Sephora

ARMANI BEAUTY LUMINOUS SILK CHEEK TINT SHINE

Stworzony z wykorzystaniem pereł, LUMINOUS SILK CHEEK TINT SHINE tworzy perłowe wykończenie, które wydaje się poruszać wraz ze światłem, przywołując na myśl tkaniny z jedwabnej organzy. Dzięki wysokiemu połyskowi formuła LUMINOUS SILK CHEEK TINT SHINE współgra ze światłem, pięknie rozświetlając skórę. Dzięki stapiającej się ze skórą, zmysłowej konsystencji, zapewnia wyjątkowo łatwy do rozcierania i budowania kolor, a to wszystko w połączeniu z 12-godzinną trwałością. LUMINOUS SILK CHEEK TINT SHINE można nakładać warstwami i mieszać, tworząc efekty, od lekkiego woalu perłowego koloru po bardziej żywy, wyrazisty. Unikalna konsystencja tintu do policzków, zainspirowana formułami kolorów do ust Giorgio Armani, rozciąga się w ultracienką warstwę na skórze, nie naruszając wcześniej nałożonego makijażu.

i Autor: materiały prasowe Armani

Charlotte Tilbury Unreal Blush Healthy Glow Stick

Unreal Blush Healthy Glow Stick to doskonały wybór dla każdego, kto ceni sobie szybki i efektowny makijaż. Jego kremowa formuła zapewnia bezproblemową aplikację i idealne wtopienie się w skórę, intuicyjne opakowanie w sztyfcie jest niezwykle praktyczne, a piękna gama kolorystyczna pozwala na stworzenie wielu naturalnych i promiennych looków. Jeśli szukasz różu, który jest łatwy w użyciu, ma piękne kolory i zapewnia efekt zdrowej skóry, Unreal Blush z pewnością spełni Twoje oczekiwania.