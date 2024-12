Ten nowy krem pod oczy i na powieki to sposób na kurze łapki i opadającą górą powiekę

BEAUTY.lab Wygładzający krem pod oczy i na powieki to nowy produkt od MIYA Cosmetics, który uzupełnia ofertę kosmetyków liftujących, dostępnych na wyłączność w HEBE. Stworzony został do codziennej pielęgnacji każdego rodzaju skóry, jednak najbardziej doceni go skóra dojrzała, sucha, wiotka, z widocznymi zmarszczkami wokół oczu. Krem może być stosowany rano i wieczorem, także na kontur ust oraz jako odżywiająca maska do okolic oczu na noc. Szybko się wchłania, nie pozostawia tłustej warstwy. Jak działa?

intensywnie wypełnia zmarszczki wokół oczu - redukuje linie i kurze łapki,

wygładza skórę wokół oczu i niweluje wiotczenie,

uzupełnia i wzmacnia bariere hydrolipidową cienkiej skóry okolic oczu, przywraca jej komfort bez uczucia napięcia,

poprawia jędrność górnej powieki.

Co jest również ważne, krem zapewnia komfort, uczucie odżywienia i nawilżenia przez cały dzień. Skuteczność działania odżywczego kremu to zasługa odpowiednio dopracowanej naturalnej formuły (98% składu pochodzenia naturalnego). Jej bazę stanowią:

peptyd miedziowy, który poprawia gęstość i kontur okolicy oka, optycznie odmładza – ujędrniając skórę i redukując zmarszczki.

kompleks „naprawczy” 3% [ceramidy, masło shea] - sprzyja regeneracji, wzmacnia barierę hydrolipidową,

matchę, która wspiera kondycję naskórka, poprawia koloryt,

zielony „kawior” (mikroalgę), która zapewnia efekt nawilżenia i wygładzenia, poprawia strukturę skóry,

olej z opuncji figowej - sprawia, że skóra jest gładka, promienna i odżywiona.

Skuteczność potwierdzona została w badaniach aparaturowych i aplikacyjnych.

Na półkach drogerii HEBE pojawiła się także druga nowość od MIYA, która świetnie uzupełni codzienny rytuał pielęgnacji dla skóry dojrzałej. To BEAUTY.lab Wygładzający żel do mycia twarzy, który łagodnie oczyszcza skórę z pozostałości makijażu i innych zanieczyszczeń, delikatnie i stopniowo mikrozłuszcza naskórek, zapewniając efekt odnowy i widocznie wygładzając skórę. Stosuj go regularnie, a zauważysz jak skóra z dnia na dzień staje się gładsza, pory bardziej zwężone, a koloryt bardziej wyrównany.

Żel stanowi idealne przygotowanie skóry na kolejne etapy pielęgnacji przeciwstarzeniowej. Może być stosowany jako żel do mycia twarzy lub jako drugi krok w wieloetapowym oczyszczaniu skóry.

Wegańska i naturalna (99% składu pochodzenia naturalnego) formuła żelu zawiera:

kwas PHA [glukonolakton] + kwas bursztynowy - stopniowo mikrozłuszczają martwy naskórek, oczyszczają i zwężają rozszerzone pory, zmniejszają widoczność przebarwień,

mikroalga chlorella - wygładza, poprawia kondycję skóry,

ekstrakt z winogron - dodaje energii i witalności,

kwas hialuronowy - nawilża i sprawia, że zmarszczki stają się mniej widoczne.

Nowości MIYA Cosmetics szukaj w drogeriach HEBE i na www.miyacosmetics.pl