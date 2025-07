Ten produkt amerykańskiego dermatologa „uratuje” twoją skórę w wielu sytuacjach – także latem

Według dr. Zein’a Obagi, kluczowymi elementami protokołów przywracania zdrowia skórze są optymalizacja funkcji barierowej oraz odpowiednie nawodnienie. W odpowiedzi na te potrzeby powstała łagodząca mgiełka Soothing Hydro Mist. Produkt ten przywraca skórze właściwy poziom nawodnienia, błyskawicznie redukując widoczne zaczerwienienia oraz wzmacniając jej naturalną barierę ochronną.

Soothing Hydro Mist (275 zł/100 ml) jest idealnym rozwiązaniem dla skóry wrażliwej i skłonnej do zaczerwienień. Nie zawiera alkoholu, substancji zapachowych ani barwników, co czyni go łagodnym i bezpiecznym dla najdelikatniejszych typów cery.

Mgiełka ma wiele zastosowań – doskonale sprawdzi się po zabiegach w gabinecie, szybko chłodząc i łagodząc podrażnienia. Może być aplikowana w ciągu dnia, nawet na makijaż, aby zwiększyć ochronę przed niekorzystnymi czynnikami środowiskowymi. W sezonie zimowym łagodzi suchość skóry, a latem zapewnia nawilżenie bez obciążania. Dodatkowo, w trakcie kuracji retinolem łagodzi często występujące reakcje skórne. Soothing Hydro Mist to również doskonały towarzysz w podróży, nadając skórze świeży, wypoczęty wygląd.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI

Natychmiast wycisza widoczne zaczerwienienia nawet o 68%

Koi i wycisza skórę uwrażliwioną

Błyskawicznie nawilża skórę, odświeżając ją i zapewniając uczucie komfortu

Wzmacnia odporność skóry na działanie agresywnych czynników środowiskowych przez cały dzień

TECHNOLOGIE KOJĄCE SKÓRĘ

Glukozyd piperonilu: Zmniejsza zaczerwienienia, w tym napadowe, przez cały dzień.

Kompleks kwasów hialuronowych o cząsteczkach różnej wielkości: Dzięki cząsteczkom kwasu hialuronowego o trzech różnych wielkościach preparat natychmiast poprawia poziom nawilżenia skóry, koi ją oraz uzupełnia naturalnie występujący w skórze kwas hialuronowy, zapewniając długotrwałe nawilżenie i elastyczność

ZPOLY™: Unikalny kompleks polisacharydów pochodzenia roślinnego wzmacnia barierę ochronną skóry, nawilża przez 48 godzin po jednej aplikacji i minimalizuje oznaki przedwczesnego starzenia się skóry.

Wyciąg z lucerny (medicago sativa): Bogaty w składniki odżywcze wyciąg roślinny i antyoksydant, chroniący skórę przed stresem oksydacyjnym i wspomagający zdrową barierę skórną

SPOSÓB STOSOWANIA:

Zamknij oczy Przytrzymaj opakowanie w odległości 15-20 cm od twarzy Nanieś mgiełkę na twarz przy użyciu atomizera według potrzeb W ciągu dnia powtarzaj nakładanie preparatu według potrzeb Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, stosuj rano i wieczorem

i Autor: materiały prasowe Soothing Hydro Mist