Ten produkt zapewni skórze ochronę i glow od najwcześniejszych, słonecznych dni

Jako że produkty z filtrem powinny zagościć w naszej pielęgnacji na stałe, najlepiej jest znaleźć taki, dzięki któremu nasza cera będzie nie tylko zabezpieczona, ale zyska też wyraźnie zdrowszy wygląd. Bestsellerowe serum Sun Drops SPF 50 od Alkmie to kosmetyk o bogatym składzie, który sprawia, że oprócz ochrony przeciwsłonecznej, mamy również doskonałą pielęgnację.

Zaczynając od ochrony – kropelki od Alkmie zabezpieczają skórę przed tym, co w przypadku słońca jej szkodzi, czyli przed promieniowaniem UVA, UVB, podczerwonym IR i niebieskim światłem HEV. Produkt nie ogranicza przy tym pozytywnych właściwości, jakie cera może czerpać ze słońca, a to za sprawą zawartego w formule ekstraktu Nectaria Lithops. To substancja pochodząca z sukulentów zwanych „żywymi kamieniami”, dzięki którym krople sprawiają, że absorpcja witaminy D3 w skórze jest możliwa, a nawet zwiększa się do 100%!

Poza tym, krople nawilżają i rozświetlają cerę, wzmacniając także jej barierę hydrolipidową. Ponadto substancje czynne zmniejszają widoczność zmarszczek oraz poprawiają jędrność i elastyczność.

Równie wyjątkowa w przypadku tego produktu jest jego konsystencja, którą wyróżnia lekkość, satynowe wykończenie i szybkie wchłanianie. Krople te nie bielą i nie pozostawiają lepkiej warstwy, dzięki czemu sprawdzą się do każdego typu cery. Kosmetyk może być stosowany zarówno samodzielnie w dni pełne słońca, jak i na ulubiony krem bądź jako baza pod makijaż.

Niech słoneczne, nadchodzące dni zapoczątkują nawyk stosowania produktów z SPF przez cały rok! Z Sun Drops SPF 50 od Alkmie może to być o tyle proste, o ile produkt łączy w sobie wiele funkcji, może zastępować inne kosmetyki i wyróżnia się wyjątkowo przyjazną w aplikacji formułą.

i Autor: Materiały prasowe Alkmie

