i Autor: materiały prasowe Armani

Strefa beauty

Ten tusz do rzęs odmieni Twój makijaż! na maksa wydłużone rzęsy

Ubierz swoje rzęsy w imponującą długość dzięki nowemu tuszowi do rzęs VERTIGO LIFT. Największa makijażowa innowacja tego roku od Giorgio Armani zapewnia rzęsom szyty na miarę makijaż nadając im ekstremalną długość i wyraźną objętość. W procesie opracowywania formuły najważniejsza była dbałość, aby stworzyć formułę, która wygląda efektownie, a jednocześnie jest lekka i ledwo wyczuwalna na rzęsach. Tusz do rzęs VERTIGO LIFT widocznie wydłuża rzęsy nawet o +70%*, podkręca spojrzenie, a także daje możliwość budowania objętości i utrzymuje się na rzęsach do 24 godzin**. Wznieś swoje rzęsy na wyższy poziom.