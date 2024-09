Ten tusz do sekret mojego makijażu. Wydłuża i pogrubia rzęsy

Tusz do rzęs to absolutna podstawa makijażu. Nawet osoby, które na co dzień nie malują się, często podkreślają oczy właśnie przy pomocy mascary. To bardzo prosty sposób na optyczne powiększenie oka i sprawienie, że nasze spojrzenie będzie bardziej wyraziste i przyciągające uwagę. Historia tuszu do rzęs sięga czasów antycznych. Już w starożytności, Egipcjanki do podkreślenia rzęs stosowały między innymi mieszaniny sadzy, oliwy i białka. W czasach nam bliższych pierwszy tusz do rzęs wypuścił na rynek Eugene Rimmel, który w 1860 roku wyprodukował kosmetyk oparty na sproszkowanym węglu i wodzie. Pierwsza prawdziwa mascara powstała w 1913 roku i została stworzona przez chemika T.L. Williamsa, który chcąc pomóc zdradzanej przez narzeczonego siostrze wymyślił produkt, który podkreśla spojrzenie.

Na rynku znajdziesz tusze do rzęs z różnymi szczoteczki. Do najpilniejszych należą:

w kształcie grzebienia - idealne do krótkich rzęs,

silikonowe o włoskach różnej długości - idealne do pokręcenia i wywinięcia rzęs,

w kształcie stożka - idealna do podkreślenia najmniejszych włosków,

klasyczna z włosia - dobrze pogrubia oraz podkreśla rzęsy.

Charlotte Tilbury maskara EXAGGER EYES

powiększa, wydłuża i podkręca rzęsy, zwiększając ich objętość 9-krotnie już po nałożeniu jednej warstwy. Efekt podwójnych rzęs zamknięty w szklanej buteleczce – efekt wow gwarantowany. Zyskaj pogrubione, dłuższe rzęsy, niezależnie od ich rodzaju, dzięki technologii Lash Vinyl-Black Wrap i ultra podkręcającej szczoteczce, która rozdziela każdą rzęsę, zapewniając natychmiastowy efekt objętości i podkręcenia od nasady aż po same końce. Rzęsy wydają się pełniejsze i grubsze, zapewniając efekt wachlarza!

i Autor: materiał prasowy Charlotte Tilbury

