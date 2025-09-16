To był największy przełom w świecie beauty! Teraz możesz mieć to urządzenie w domu

FAQ™ Swiss, marka należąca do grupy FOREO znana z maski LED FAQ™ 202, uwielbianej przez celebrytów i redaktorów branży beauty na całym świecie, rozwija swoje dziedzictwo innowacji, prezentując urządzenie łączące profesjonalną efektywność z eleganckim, przenośnym formatem dopasowanym do współczesnego stylu życia.

FAQ™ LED Panel - przełom w terapii światłem

FAQ™ Dual LED Panel wykorzystuje unikalne, opatentowane soczewki w kształcie diamentów, które koncentrują, a potem rozpraszają światło przez wiele fasetek i sprawiają, że urządzenie działa szybciej a fale świetlne głębiej penetrują skórę.

Redukuje widoczne oznaki starzenia i niedoskonałości FAQ™ Dual LED Panel wyposażony w 512 diod o profesjonalnej mocy i czystości światła na poziomie 99,99%, emituje pięć najlepiej przebadanychklinicznie długości fal stosowanych w odmładzaniu skóry.

Głębokie bliskie podczerwieni (NIR) (1064 nm) – ten rodzaj światła dociera do głębszych warstw skóry, redukując zaawansowane oznaki starzenia

Bliskie podczerwieni (850 nm) – to światło wspiera regenerację i naprawę komórkową

Czerwone (650 nm) – zmniejsza zmarszczki, przebarwienia i wiotczenie skóry

Bursztynowe (570 nm) – łagodzi zaczerwienienia i koi podrażnioną skórę

Niebieskie (420 nm) – pomaga usuwać niedoskonałości i wygładzać nierówną teksturę

Dzięki diamentowym soczewkom, profesjonalnej intensywności do 200 mW/cm² oraz możliwości łączenia do 3 kolorów LED jednocześnie, FAQ™ Dual LED Panel zapewnia szybsze i skuteczniejsze efekty.

Twoja rutyna wellness na wyższym poziomie - potwierdzone naukowo korzyści na co dzień

Młodsza skóra i zdrowsze włosy

10 minut dziennie o dowolnej porze. Głębokie fale podczerwieni i światła czerwonego stymulują produkcję kolagenu oraz poprawiają mikrokrążenie, dostarczając skórze tlen i składniki odżywcze. Wspierają redukcję zmarszczek i przebarwień, a w połączeniu ze światłem niebieskim pomagają w wyrównaniu kolorytu cery oraz zmniejszeniu aktywności gruczołów łojowych. Czerwone światło wspiera naturalny cykl wzrostu włosów, sprawiając, że wyglądają na gęstsze i zdrowsze.

Energia i lepszy start dnia

10 minut rano lub w trakcie pracy (możesz postawić panel na biurku). Czerwone światło pomaga regulować rytm dobowy, sygnalizując organizmowi, że czas się obudzić. W połączeniu ze światłem bursztynowym podnosi poziom energii i poprawia nastrój – wspiera koncentrację i produktywność.

Wzmocnienie odporności i długowieczność

15 minut dziennie. Światło głębokie bliskie podczerwieni przyspiesza regenerację i wspiera układ odpornościowy, a w połączeniu z falami bliskiej podczerwieni przyczynia się do szybszej regeneracji i witalności.

Poprawa jakości snu

10–15 minut przed snem. Światło głębokie oraz bliskie podczerwieni wspiera produkcję melatoniny, reguluje rytm dobowy, a także wspomaga głęboki, regenerujący sen (NREM), ułatwiając zasypianie i zapewniając poranne uczucie energii.

Ulga dla mięśni i stawów

15 minut po wysiłku fizycznym lub wieczorem. Panel redukuje skurcze mięśni, sztywność oraz stany zapalne stawów, poprawiając krążenie. Światło bliskiej podczerwieni przenika w głąb tkanek,przyspieszając regenerację i pozwalając utrzymać aktywny tryb życia bez ograniczeń.

Design i luksusowe wykończenie

FAQ™ Dual LED Panel jest ultralekki i łatwy w przenoszeniu. Matowe złote wykończenie dodaje mu elegancji, a aksamitnie miękka ramka z silikonu zapewnia wygodę i estetyczny wygląd. To coś więcej niż pielęgnacja – to prawdziwy element stylu.

Mocne osobno, nie do zatrzymania razem

Aby wzmocnić działanie terapii LED, FAQ™ Swiss wprowadza także serum FAQ™ Red Light Peptide Serum – czystą, przebadaną dermatologicznie formułę stworzoną specjalnie z myślą o synergii ze światłem LED. Serum, oparte w 90% na składnikach naturalnych, zawiera peptydy pobudzające kolagen, nawilżający kwas hialuronowy oraz bogate w antyoksydanty ekstrakty roślinne,m.in. z morskiego narcyza, zielonej herbaty i wąkroty azjatyckiej (Cica). Serum współdziałając z czerwonym i bliskim podczerwieni światłem potęguje widoczne efekty pielęgnacji. Produkt jest wolny od substancji zapachowych, siarczanów, parabenów i innych agresywnych dodatków, dzięki czemu sprawdzi się przy każdym typie skóry – jako idealny krok wstępny w rytuale pielęgnacji LED.

Urządzenia FAQ™ Dual LED Panel i FAQ™ LED Panel, kosmetyk FAQ™ Red Light Peptide Serum oraz etui ochronne na panel LED (przy zakupie FAQ™ Dual LED Panel) dostępne są w sklepach notino.pl oraz na foreo.com.

i Autor: FOREO/ Materiały prasowe

