To jest pielęgnacyjny trend teog sezony! Złuszczają, nawilżają i odświeżają. Czym są padsy w pielęgnacji?

Toner padsy to nie tylko jeden produkt, ale cała kategoria kosmetyków, które różnią się przeznaczeniem i składem. Możemy wyróżnić kilka głównych typów:

Padsy złuszczające (exfoliating pads): Najczęściej spotykane, nasączone kwasami (AHA, BHA, PHA) lub enzymami. Ich zadaniem jest delikatne usunięcie martwych komórek naskórka, odblokowanie porów i poprawa tekstury skóry. Idealne dla cery z tendencją do niedoskonałości, poszarzałej i z nierównym kolorytem.

Padsy nawilżające i odżywcze (hydrating/nourishing pads): Bogate w składniki takie jak kwas hialuronowy, ceramidy, peptydy czy ekstrakty roślinne. Służą do szybkiego nawilżenia, ukojenia i dostarczenia skórze cennych substancji odżywczych. Świetne jako ekspresowa maseczka lub uzupełnienie wieczornej rutyny.

Padsy kojące i łagodzące (soothing pads): Często zawierają składniki takie jak wąkrotka azjatycka (cica), zielona herbata, alantoina czy pantenol. Ich celem jest redukcja zaczerwienień, podrażnień i wzmocnienie bariery ochronnej skóry. Niezastąpione dla cery wrażliwej i reaktywnej.

Padsy oczyszczające (cleansing pads): Przeznaczone do szybkiego odświeżenia skóry, usunięcia resztek makijażu lub zanieczyszczeń. Często stosowane rano lub w ciągu dnia.

Dlaczego warto włączyć padsy do swojej rutyny? Padsy to kwintesencja wygody i skuteczności. Ich największą zaletą jest precyzyjne dawkowanie produktu i łatwość aplikacji. Koniec z rozlewaniem toników czy niehigienicznym nakładaniem produktów palcami. Padsy są idealne w podróży, na siłowni czy po prostu, gdy brakuje nam czasu. Pozwalają na szybkie odświeżenie skóry, a także na celowane działanie – czy to złuszczanie, czy intensywne nawilżanie. Dzięki nim pielęgnacja staje się prostsza, przyjemniejsza i bardziej efektywna.

SEPHORA COLLECTION Skincare pads - Tonizujące płatki żelowe

Te nawilżające płatki żelowe wyprodukowane w Korei zapewniają natychmiastowe uczucie świeżości i dopasowują się do każdych potrzeb dzięki dwóm ukierunkowanym formułom: Kojącej, aby przynieść ulgę i wzmocnić komfort skóry, oraz rozświetlającej, aby dodać blasku i wyrównać koloryt cery.

Autor: Sephora/ Materiały prasowe

YEPODA The Porefect Pad – Złuszczające płatki z wodą różaną, AHA, BHA i PHA

Te wielofunkcyjne, biodegradowalne płatki tonizujące złuszczają, nawilżają i poprawiają strukturę skóry w jednym kroku. Nasze płatki w kształcie serca, wzbogacone wodą różaną oraz kwasami AHA, BHA i PHA, wprowadzają innowacje K-Beauty bezpośrednio do Twojej codziennej pielęgnacji, zapewniając gładszą i bardziej promienną skórę. Osiągnięcie efektu Glass Skin nigdy nie było łatwiejsze!