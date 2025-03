To jest trendy. Minimalizm w makijażu

W tym sezonie wiosennym postaw na sprawdzone dermokosmetyki Sesderma, które idealnie wpisują się w ideę naturalnego look'u, dbając o kondycję skóry i nadając jej blask.

CAŁY TEN BLASK

Nie od dziś wiadomo, że witamina C to sekret promiennej skóry. Sesderma C-VIT RADIANCE Krem Rozświetlający (50 ml / 208 zł) to lekki, delikatny krem, który szybko się wchłania, pozostawiając uczucie świeżości. Dzięki specjalnie dobranej kompozycji substancji aktywnych – takich jak stabilna witamina C, ginkgo biloba, kwercetyna, wyciąg z korzenia lukrecji oraz wyciąg z morwy białej – krem poprawia wygląd skóry, rozświetla i ujednolica koloryt, dodatkowo redukując przebarwienia i zapobiegając ich ponownemu powstawaniu. Ekstrakt ze słodkiej pomarańczy delikatnie złuszcza skórę i pomaga usuwać martwe komórki naskórka, wspomagając tym samym odnowę komórkową. Bonus: zawiera drobinki rozświetlające, które zapewniają efekt delikatnego glow.

Efekt: Regularne stosowanie kremu C-VIT RADIANCE przynosi efekt naturalnego blasku, wyrównanego kolorytu oraz widoczną poprawę kondycji skóry – idealne tło dla minimalistycznego makijażu.

POPATRZ MI W OCZY

Oczy są zwierciadłem duszy i odbijają nasze wnętrze. Warto dbać o ich naturalną oprawę. Sesderma Seshlash Black Mascara (5 ml / 94 zł) łączy w sobie funkcję tuszu do rzęs oraz odżywki. Jego formuła zawiera kompleks odżywczy z keratyną, pantenolem oraz witaminami, co sprawia, że rzęsy są wydłużane i pogrubiane, a jednocześnie odżywiane i regenerowane.

Efekt: Osiągniesz naturalnie podkreślone, długie i odżywione rzęsy, które idealnie dopełnią efektu naturalnego makijażu oczu.

USTA W CENTRUM UWAGI

Dbałość o usta to równie istotny element naturalnego look'u. Sesderma SILKSES LF Balsam do ust i kącików nosa (15 ml / 59 zł) to intensywnie nawilżający i regenerujący balsam, przeznaczony do ochrony suchej skóry ust oraz delikatnych okolic nosa. Dzięki zawartości laktoferyny, aloesu, wąkrotki azjatyckiej oraz oleju z róży muszkatułowej, balsam intensywnie nawilża, regeneruje i chroni delikatną skórę przed wysuszeniem.

Efekt: Usta stają się miękkie, gładkie, a delikatny naturalny połysk podkreśla ich autentyczny kolor, doskonale wpisując się w trend minimalizmu i naturalności.

DOPEŁNIJ NATURALNY LOOK

Aby dopełnić efekt naturalnego look'u, sięgnij po mgiełkę do ciała i włosów Sorvella Perfume, np. Bonita (100 ml / 49,90 zł). Jej kompozycja to harmonijne połączenie nut cytrusowych, kwiatowych oraz lekkiej, drzewnej bazy. Nuty głowy z czarnej porzeczki, grejpfruta i mandarynki wprowadzają Cię w atmosferę pełną świeżości i wigoru. Kwiatowe serce, z konwalią, lilią, magnolią, cyklamenem i jaśminem, otacza Cię niczym zapach ogrodu w pełnym rozkwicie. Drzewna baza z piżmem i bursztynem dodaje głębi i trwałości, sprawiając, że możesz cieszyć się tym zmysłowym doznaniem przez cały dzień. Mgiełka Sorvella Perfume Bonita to idealne rozwiązanie na każdą porę dnia, które doda Ci świeżości i lekkości.

Pozwól, by Twoje piękno świeciło każdego dnia – bez zbędnych retuszy, bez efektu maski, po prostu tak, jak jesteś. Naturalność to najlepsza forma wyrazu, która sprawia, że każda z nas jest wyjątkowa.