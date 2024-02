To moje najlepsze pudry na wiosnę. Efekt blasku na skórze oraz przedłożona trwałość makijażu. Bez tego pudru nie wychodzę z domu

Już w zmierzchłych czasach antycznych kobiety chcąc dodać sobie urody stosowały przedziwne substancje, które miały działać jak dzisiejsze pudry. Używano między innymi: ołowianego pyłu, kredy, różnych rodzajów mąki, a także zmiażdżonych pereł. Pierwszą fabryką produkującą puder była francuska manufaktura "Houbigant", która powstała w 1750 roku. Co ciekawe, marka ta istnieje do dziś, a wiele osób zna ja pod ich nową nazwą - Bourjois. Na początku puder produkowany był z talku, a ówczesna moda wymagała, by skóra była jak najjaśniejsza, niemalże biała. Pod koniec XIX wieku kiedy to przez Europe przetoczyła się rewolucja przemysłowa produkcja kosmetyków staniała, dzięki czemu stały się one powszechne dla wszystkich. Dzisiaj, puder to jeden z ważniejszych kosmetyków w makijażu. Żaden make-up nie może się bez niego obejść. Stanowi on idealne wykończenie całego makijażu, ale również wzmacnia jego trwałość i poprawia komfort noszenia. Od kilku sezonów hitem są pudry sypkie. Rodzajów ich aplikacji jest kilka, najpopularniejszy to nałożenie niewielkiej ilości produktu dużym puchatym pędzlem w okolice, które w ciągu dnia lubią się wyświecać, czyli pod na strefę "T" - czoło i nos oraz pod oczami (wzmacniamy w ten sposób działanie korektora). Inną popularną techniką jest tak zwany baking - jest to nałożenie dużej ilości pudru i po pewnym czasie (kiedy kosmetyk zdąży "wejść" w skórę) pozbycie się nadmiaru. Pudry sypkie można także aplikować wilgotną gąbeczką do makijażu.

To moje najlepsze pudry w kosmetyczce. Bez nich nie wyobrażam sobie makijażu

ONE.TWO.FREE Hyaluronic Glow Powder

Hyaluronic Glow Powder to transparentny puder sypki, który utrwala makijaż i wygładza skórę, dzięki innowacyjnej formule zapewnia naturalne i nawilżające wykończenie. Jest bardzo drobno zmielony i ultralekki na skórze, wygładza pory, nie osadza się w drobnych zmarszczkach, pozostawiając skórę świeżą i promienną. Dzięki zawartości bio-fermentowanego ekstraktu z szałwii i acetylowanemu kwasowi hialuronowemu działania na skórę łagodząco i nawilżająco. Puder jest idealny dla każdego rodzaju skóry, idealnie sprawdzi się również do skóry wrażliwej. Dostępy w Douglasie w cenie 95 zł.

i Autor: Materiały prasowe Douglas

EISENBERG ULTRA-PERFECTING & BLURRING LOOSE POWDER

Puder wzbogacony o proszek z łodyg bambusa, który wchłania nadmiar sebum i niweluje błyszczenie się skóry podczas gdy kompleks rewitalizujący nawilża, zapobiega wolnym rodnikom i zwalcza efekt pozbawionej blasku skóry. Jego forma zapewnia miękkie, jedwabiste wykończenie, bez gromadzenia produktu w drobnych liniach i porach. Subtelnie niweluje niedoskonałości, odsłaniając jednolitą i promienną cerę z delikatnym efektem nude.

i Autor: Materiały prasowe Eisenberg

ARMANI Armani Luminous Silk Glow Powder

Długotrwały puder prasowany z delikatnymi drobinkami, który utrwala podkład i delikatnie wyrównuje koloryt cery bez fluidu. - Przełomowa formuła, która w kontakcie ze skórą zmienia się w lekki podkład. - Efekt promiennej, rozświetlonej skóry. - Umożliwia stopniowanie krycia. Luminous Silk Glow Fusion od Giorgio Armani to puder w kompakcie z połyskującymi drobinkami, który daje naturalne, świetliste wykończenie bez efektu maski. To świetne rozwiązanie, jeśli chcesz utrwalić cały makijaż lub jedynie delikatnie wyrównać koloryt skóry. Lekka, długotrwała formuła nie obciąża cery i utrzymuje się aż do kilkunastu godzin.

i Autor: Materiały prasowe Armani

CHARLOTTE TILBURY Airbrush Flawless Finish

Airbrush Flawless Finish to niezwykle drobny puder utrwalający, który tuszuje niedoskonałości i widocznie redukuje błyszczenie. Oddychająca technologia mikrodrobnego pudru zapewnia nieskazitelną cerę, tworząc ekskluzywną, niezwykle subtelną kaszmirową powłokę, która pozostawia promienne i doskonałe wykończenie. Ten produkt nie zbryla się ani nie gromadzi w zagłębieniach.

i Autor: Materiały prasowe Charlotte Tilbury

MAC Cosmetics Studio Fix Pro Set + Blur Weightless Loose Powder

Jeden krok by Twoja skóra wyglądała na nieskazitelną i wygładzoną. MAC Cosmetics Studio Fix Pro Set + Blur Weightless Loose Powde puder utrwalająco – matujący optycznie wygładza wygląd skóry, jest odporny na pot oraz wilgoć. Puder dobrze prezentuje się na zdjęciach, pozostawiając matowe wykończenie makijażu.

i Autor: Materiały prasowe MAC