To najbardziej kobiecy pokaz na paryskim Tygodniu Mody

W samym sercu światowej stolicy mody, pod esplanadą kultowej “Żelaznej Damy” powstanie scena spektakularnego hołdu złożonego kobietom. To pierwsze wydarzenie na taką skalę organizowane w tym wyjątkowym miejscu.

L'Oréal Paris zaprasza publiczność do świętowania wzmocnienia pozycji kobiet i siostrzeństwa na dziedzińcu Wieży Eiffla. Rodzina ambasadorek marki L'Oréal Paris łączy siły, aby współtworzyć kobiecy przekaz. Pokaz organizowany pod jednym z najbardziej kultowych punktów świata potwierdzi tradycję przenoszenia unikalnej wizji L'Oréal Paris do najbardziej znanych miejsc w Paryżu. Dzięki transmisji na żywo na Instagramie, na stronach internetowych marki oraz po raz pierwszy na platformie Roblox, to wyjątkowe widowisko pełne inspiracji i kreatywności połączy ludzi z całego świata.

Po raz szósty od 2017 roku Le Défilé “Walk Your Worth” będzie świętować siostrzeństwo, a także synergię między najnowocześniejszą wiedzą kosmetyczną i modą.

W pokazie wystąpią międzynarodowe ambasadorki marki: Kendall Jenner, Eva Longoria, Camila Cabello, Andie MacDowell, Helen Mirren, Elle Fanning, Viola Davis, Marie Bochet, Cindy Bruna, Luma Grothe, Liya Kebede, Katherine Langford, Aja Naomi King, Soo Joo Park, Aishwarya Rai, Yseult oraz Nikolaj Coster-Waldau.

Show Le Défilé “Walk Your Worth” otworzy ikona stylu, nowa ambasadorka L'Oréal Paris - Kendall Jenner.

Pokaz można obejrzeć na żywo 1.10. (niedziela) o godz. 21.00 na stronie: https://www.lorealparis.pl/le-defile oraz Instagramie: @lorealparis i Facebooku: /L'OréalParis .

i Autor: Materiały prasowe L'Oréal Paris