To najbardziej niedopuszczalny kolor lakieru do paznokci dla kobiet po 50-tce na zimę. Manicure, który obnaży wszystkie niedoskonałości dłoni. Skóra będzie wyglądać blado i staro

Zakazane kolory paznokci na zimę dla kobiet po 50-tce. Te odcienie tragicznie postarzają dłonie

Czy lakier do paznokci może postarzać? Okazuje się, że tak. Nie wszystkie kolory lakierów do paznokci dobrze prezentują się na dłoniach dojrzałych. Są odcienie, które podkreślają suchość skóry, zmarszczki oraz sprawiają, że dłonie wyglądają na bardzo blade niczym u zombie. Najgorszymi kolorami lakierów do paznokci dla kobiet po 50-tce są odcienie modne zimą. Mowa o lakierach w kolorze jasnego niebieskiego oraz fioletu. Takie odcienie uwidaczniają mankamenty dłoni i sprawią, że każda zmarszczka i żyłka jest podkreślona. Niebieski i fioletowy lakier do paznokci postarza skórę dłoni oraz sprawia, że wyglądają one mało elegancko.

Zobacz także: Polski kosmetyk, o który się "zabijają" na świecie. U nas jest tani jak barszcz, a działa cudownie. Kosztuje 13 zł, a wygładza zmarszczki i ujędrnia skórę niczym luksusowe kosmetyki

Jakie kolory lakierów do paznokci wybierać? Te odcienie zawsze będą strzałem w dziesiątkę

Zimą stawiaj na klasykę. Z mody nigdy nie wyjdzie ognista czerwień. Taki manicure jest nie tylko elegancki i szykowny, ale również pasuje do wszystkiego. Jeżeli bardzo lubisz niebieskości ale chcesz uniknąć efektu postarzenia dłonie, to wybieraj ciemniejsze odcienie. Może to być lakier do paznokci w granatowym lub purpurowym kolorze. Zimą sprawdzą się również jasne, beżowe kolory. Są one delikatne i dobrze prezentują się na dojrzałych dłoniach.

Sprawdź, jakie manicure będzie modny w tym, sezonie.