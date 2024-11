To najbardziej przyciągające perfumy na świecie. Wystarczy 1 rozpylenie, a twoje zmysły zatańczą uwodzicielskie tango. Perfumy na zimę, obok których nikt nie przejdzie obojętnie

Najbardziej zniewalające połączenie zapachów. Zimą jest wyjątkowo kuszące

Piękne perfumy to coś więcej niż jedynie zapach. To elegancja, zmysłowość oraz styl. Zmysł węchu najlepiej pobudza wspomnienia i może przenieść nasze myśli w wybrane chwile. Jesienią i zima chętniej sięgamy po cięższe zapachy, które zostawiają po sobie długi ogon. Dominują aromaty przypraw, piżma oraz leśnego runa. Coraz większą popularnością cieszą się również nietypowe zapachy, taki jak skóra, kawa oraz czerwone wino. Bez wątpienia klasyką perfum na zimę jest połączenie wanilii oraz wiśni. To zmysłowe aromaty, które pobudzają i kojarzą się z ciepłem. Aromatyczna wiśnia zanurzona w lekko słodkawej wanilii - to najlepsza propozycja na jesień i zimę.

W perfumiarstwie wanilia dość rzadko stosowana jest jako samodzielna kompozycja. Najczęściej służy do harmonizowania całości i spajania ze sobą poszczególnych nut zapachowych. Zapach wiśni często jest wykorzystywany do wszelkiego rodzaju kompozycji. Latem i wiosną soczysta wiśnia pobudza i energetyzuje. Jesienią oraz zimą dodaje poczucia ciepła i zmysłowości.

BOHOBOCO • PERFUME WET CHERRY • LIQUOR

Perfumy WET CHERRY • LIQUOR z linii BOHOBOCO • PERFUME to ponadzmysłowa, niemal erotyczna podróż do głębi pokus i wspomnień, poszukiwanie uniesienia niosącego wewnętrzne odrodzenie. Łączą w sobie upajający likier wiśniowy, który wprowadza nas w dorosłość namiętnych doznań, oraz kuszący syrop czereśniowy symbolizujący początki niewinnej rozkoszy. Te uczucia podsyca karmel i subtelna nuta truskawki z głębokim aromatem drzewa sandałowego oraz aromatycznej wanilii. Tęsknota przeplata się ze spełnieniem, a owocową moc uzupełniają wyraziste, korzenne akordy drzewnego wetiweru oraz intensywnego, przyprawowego aromatu fasoli tonki. Kompozycja dojrzewa i prowokuje, a jednocześnie ponadzmysłowo otula nasze rozgrzane, pełne ekscytacji ciało.

TOM FORD Lost Cherry

Niewinność kontrastuje z uległością, tak otwiera się ten zapach, a jego nuty głowy oddają klasyczną doskonałość egzotycznego owocu wiśni – dojrzały miąższ Black Cherry ociekający likierem wiśniowym lśni otulony kuszącą nutą gorzkich migdałów.

Nuty serca wybuchają wiśniową falą słodyczy i cierpkości. Syrop Griotte intensyfikuje doznania zapachowe ponętnych owoców, podczas gdy zapierająca dech w piersiach woń kwiatów róży tureckiej i jaśminu sambac przenikają zmysły i duszę.

Balsam Peruwiański i Pieczona Tonka po zmieszaniu z nieoczekiwanym melanżem drzewa sandałowego, wetywerii i cedru buty głębi sprawiają, że zapachu ociera się o fantazję -wywołuje uczycie nienasycenia.