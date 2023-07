To najgorsza fryzura na krótkie włosy dla kobiet po 60-tce. Polki ją uwielbiają, a postarza nawet o 15 lat. Jest przestarzała i niemodna

Najgorsza fryzura na krótkie włosy dla kobiet po 60-tce. Polki ją uwielbiają

Kobiety dojrzałe zdecydowanie najchętniej decydują się na fryzury na krótkich włosach. Z pewnością ten fakt nikogo nie dziwi, gdyż krótkie włosy są wygodne, łatwe w stylizacji, a do tego dobrze dobrane strzyżenie może odmłodzić i sprawić, że kobieta wygląda elegancko i modnie. Niestety bywa też tak, że ślepe podążanie za panującymi trendami i źle dobrane cięcie do urody, może dać efekt odwrotny. Podobnie jest w przypadku pań, które od lat noszą tę samą fryzurę - modną dziesiątki lat temu i są jej wierne. Okazuje się, że jest uczesanie, które było hitem w latach 90. XX wieku, ale wiele Polek nadal je nosi. Styliści nie mają wątpliwości, że to najgorsza fryzura na krótkie włosy dla kobiet po 60-tce. Chodzi o trwałą ondulację na krótkich włosach. Wiele pań lubi takie uczesanie dodatkowo wytapirować. To zdecydowanie najgorsza fryzura dla kobiet po 60-tce, które pragną zachować młody wygląd. Postarza nawet o 15 lat.

i Autor: Shutterstock Fryzura 60+

Fryzury, których kobiety po 60-tce powinny unikać

Oprócz krótkich włosów z tapirem, fryzjerzy odradzają swoim dojrzałym klientkom również proste, długie włosy. Wynika to z faktu, że z wiekiem włosów na głowie jest coraz mniej i długie pasma są przerzedzone, przez co nie wyglądają zdrowo. W wyborze fryzury kluczowe jest nie tylko dopasowanie samego strzyżenia, ale również koloryzacji. Pożółkły blond sprawia, że cera wygląda na zmęczoną, a zmarszczki stają się bardziej widoczne. Również czarny kolor włosów nie jest dobry dla kobiet po 60-tce, gdyż cera zyskuje wtedy ziemisty odcień i nie wygląda zdrowo.