To najgorsze buty dla kobiet po 50-tce. Wyglądają śmiesznie i są zaprzeczeniem klasy

To najgorszy błąd w pielęgnacji, jaki popełniają kobiety. Szczególnie kobiety po 50-tce muszą na to uważać. Zmarszczki stają się bardziej podkreślone, a suche skórki pojawiają się dosłownie wszędzie

Najgorsze buty dla kobiet dojrzałych. Tych butów kobiety po 50-tce powinny unikać

Wiele osób nie przykłada wagi do obuwia. To duży błąd, buty potrafią całkowicie odmienić stylizację lub sprawić, że wszystko będzie wyglądało źle. Niestety, wiele kobiet 50+ zapomina o tym, że buty to element całości i wybiera sprawdzone i wygodne buty. Nie zawsze jednak ulubione trampki czy rozchodzone czółenka sprzed paru sezonów to dobre rozwiązanie. Jakich jeszcze butów powinny unikać kobiety 50+. Nigdy nie wybieraj butów w złym rozmiarze. Nie ma nic gorszego niż wychodzące lub ściśnięte palce. Dodatkowo, za małe obuwie sprawi, że nabawisz się odcisków i innych problemów zdrowotnych. Podobnie jest w przypadku za dużych butów. Szpilki większe o kilka rozmiarów mogą być niebezpieczne i chodzenie w nich może się skończyć zwichnięciem. Unikaj także zniszczonych i poprzecieranych butów. To nigdy nie wygląda dobrze. Wiemy, że takie buty najczęściej są bardzo wygodne ale potrafią zrujnować każdą stylizację. Kobiety po 50-tce nie powinny także wybierać bardzo topornych butów, które optycznie obciążają sylwetkę i skracają nogi. Zwłaszcza w przypadku bardzo drobnych pań to wygląda komicznie i zdecydowanie nie dodaje uroku.

Zobacz także: Ten fason jeansów jest kategorycznie zakazany kobietom po 50-tce. Stylistka grzmi: Postarzają!

Sonda Zdarzyło Ci się kupić buty w złym rozmiarze? Tak, czasem nie mogę się powstrzymać Nie, zawsze kupuje buty w swoim rozmiarze