To najlepszy krem 2022 roku! Konkurencję zmiótł w blokach startowych! Chroni przed zmarszczkami i zapewnia skórze efekt, o jakim marzysz

Bestsellerowe kosmetyki z drogeryjnych półek! Sprawdź, co Cię zainteresuje

Każdą pielęgnację skóry należy zacząć od prawidłowego demakijażu. Najpopularniejsze w tym zakresie pozostają płyny micelarne. Pamiętaj, że płyn micelarny należy zmywać z twarzy. Marka Sielanka po raz kolejny zaskoczyła nas wyjątkowymi płynami micelarnymi o niesamowitych zapachach. To między innymi kojąca "Dziewczyna jak Malina" oraz odżywcza "Kraina Mlekiem i Miodem Płynąca". Idealnie poradzą one sobie nawet z najtrwalszym makijażem i nie podrażnią skóry.

W przypadku dziennej pielęgnacji warto stawiać na minimalistyczne rozwiązania. Właśnie takim jest Illuminating Face and Eye Cream - nawilżająco - rozświetlający krem do twarzy i pod oczy od marki FaceBoom. Zadba on o odpowiedni poziom nawilżenia skóry szybko się wchłania i daje efekt perłowego rozświetlenia. Idealny pod każdy makijaż.

Zimą nie zapominaj o ochronie przeciwsłonecznej. To ważne nie tylko w kontekście procesów starzenia się skóry, ale także ochrona przed poważnymi chorobami, jak rak skóry. Polska marka Sensum Mare przedstawia swój hit w tej kategorii. ALGODROPS to innowacyjna lekka emulsja ochronna przeciw fotostarzeniu SPF 50, która została wybrana "Doskonałością roku 2022" w plebiscycie Twojego Stylu. To bardzo wysoka ochrona przeciwsłoneczna działająca także na promienie niebieskie, czyli emitowane przez ekrany komputerów. Sensum Mare ma także w swojej ofercie bestsellerowy krem BB ALGOTONE. Łączy on w sobie zalety podkładu z nawilżającym działaniem kremu na dzień. Wyrównuje koloryt i sprawia, że Twoja skóra wygląda naturalnie i zdrowo. Mineralne pigmenty pochodzenia naturalnego wyrównują koloryt, skutecznie kryją drobne niedoskonałości i nadają skórze zdrowy wygląd.

W makijażu w tym tygodniu stawiamy na naturalne glow. Takie są właśnie cudowne balsamy PIXI - LIPGLOW. To połączenie efektownego krycia z pielęgnacją. Idealne do stworzenia makijażu w styli porcelanowej lalki lub inspirowanego koreańską pielęgnacją. Doskonale nawilżają usta i dodają im romantyczne wykończenie.

Dostępna w Rossmannie marka ISANA przedstawia wyjątkową odżywkę i szampon do włosów z aloesem. Zapewniają one włosom nawilżenie i witalność. Intensywnie pielęgnują włosy i nadają im elastyczność. Zostały one opracowany specjalnie dla potrzeb włosów suchych. Ich formuła składająca się w 70 proc. z nawilżającego aloesu oczyszcza w łagodny sposób i delikatnie działa na włosy i skórę głowy.

Chcesz bawić się stylizacją włosów w karnawale? Postaw na modelujący spray do włosów z solą morską i antyutleniaczem od marki Ziaja. Posiada lekką, wodną formułę, dlatego nie obciąża włosów. Sól morska zapewnia efekt zmierzwionej fryzury. Produkt nadaje włosom artystycznego nieładu.