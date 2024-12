To najpopularniejszy zapach tego sezonu! Teraz możesz otulić się nim podczas kąpieli

UNIQLO połączyło siły z Fundacją Inna Przestrzeń oraz Artolution w ramach globalnej inicjatywy „Heart of LifeWear”

Wanilia – słodki sekret natury

Wanilia, kojarzona z delikatnością i harmonią, otula skórę ciepłym, jedwabistym zapachem. Jej właściwości nawilżające i kojące czynią ją doskonałym wyborem w pielęgnacji, szczególnie w chłodniejsze dni. Orchidea natomiast zachwyca swoją subtelną elegancją, tworząc kompozycję, która koi zmysły i wprowadza w stan relaksu.

Odkryj świąteczne rytuały piękna

Limitowana kolekcja Wanilia & Orchidea to esencja spokoju i luksusu. Aromatyczne kosmetyki – od aksamitnego żelu pod prysznic po odżywczy balsam do ciała – towarzyszą codziennym rytuałom, zamieniając je w chwile relaksu i przyjemności. Wspólnie tworzą harmonijną opowieść o naturalnym pięknie i świadomej pielęgnacji.

Wyjątkowe propozycje na prezent

Limitowana kolekcja Wanilia & Orchidea to idealne rozwiązanie dla poszukujących wyjątkowych, eleganckich upominków. Dla miłośniczek subtelnych zapachów świetnym wyborem będzie woda toaletowa Wanilia & Orchidea (100ml/159,90 zł), która otula skórę ciepłymi, zmysłowymi nutami wanilii i orchidei.

W ofercie znajdziemy także zestawy prezentowe, które zadowolą nawet najbardziej wymagających. Jednym z nich jest metalowy stożek (54,70 zł) kryjący w sobie balsam do ust i krem do rąk – praktyczny i urokliwy prezent, który sprawdzi się również jako ozdoba świątecznej choinki. Dla tych, którzy cenią różnorodność, doskonałym wyborem będzie zestaw trzech produktów Wanilia & Orchidea (54,90 zł) z żelem pod prysznic, mleczkiem do ciała i peelingiem w małych, podróżnych pojemnościach.

Naturalna harmonia

Kosmetyki z linii Wanilia & Orchidea to esencja świadomej pielęgnacji – zawierają minimum 95% składników pochodzenia naturalnego, są wegańskie i zostały przetestowane dermatologicznie. To troska o skórę, która idzie w parze z szacunkiem do natury.

W skład gamy Wanilia & Orchidea wchodzą:

Zestaw 3 kosmetyków: żel pod prysznic (200ml), żel do mycia rąk (190ml), krem do rąk (30 ml) - cena: 87,70 zł

Zestaw 4 kosmetyków: żel pod prysznic 400ml, żel do mycia rąk 190ml, krem do rąk 30ml, peeling do ciała 150ml – cena: 157,60 zł

Mleczko do ciała, 390 ml, cena: 51,90 zł

Żel pod prysznic i do kąpieli, 200 ml, cena: 28,90 zł

Żel pod prysznic i do kąpieli, 400 ml, cena: 39,90 zł

Mgiełka do ciała i włosów, 100 ml, cena: 68,90 zł

Żel do mycia rąk, 190 ml, cena: 25,90 zł

Peeling do ciała, 150 ml, cena: 51,90 zł

Krem do rąk, 30 ml, cena: 25,90 zł

Balsam do ust, 4,8 g, cena: 18,90 zł

Woda toaletowa, 100 ml, cena: 159 zł

i Autor: materiały prasowe Yves Rocher