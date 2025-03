i Autor: Materiały prasowe BARWA

To warto wiedzieć!

To najważniejszy produkt w Twojej łazience. Nasze babki nie wyobrażały sobie bez niego życia

W Barwa Cosmetics natura odgrywa szczególną rolę. Marka nie tylko z szacunkiem podchodzi do niej jako źródła drogocennych składników pielęgnacyjnych, ale też dużą wagę przywiązuje do ochrony jej zasobów. W trosce o środowisko naturalne stworzono hipoalergiczne tradycyjne polskie szare mydło w płynie w formie refillu 1000 ml do ponownego uzupełnienia.

Tradycyjnego Polskiego Szarego Mydła nie trzeba nikomu przedstawiać. Ma wszechstronne zastosowanie w codziennej pielęgnacji twarzy, ciała i włosów. 100% roślinne i 0% składników pochodzenia zwierzęcego, jest także w 100% produktem polskim – wytwarzanym przez kultową markę Barwa, która działa na rynku od roku 1949, oferując wysokiej jakości kosmetyki. To mydło, które świetnie myje nie tylko skórę ciała i rąk, ale również włosy, tapicerki, ściany, a nawet ubrania czy buty. Przebadane dermatologicznie i w kierunku atopii, doskonale sprawdza się nawet przy wrażliwej skórze, skłonnej do atopii i alergii, a także jest bezpieczne od pierwszych dni życia maluszka. Nie uczula, nie podrażnia ani nie wysusza skóry. Jednym słowem: szara eminencja w polskich domach od dekad. To wydajny produkt, który nie tylko dba o Twoją skórę, ale również o Twój portfel i środowisko. Jest stworzony na bazie potasowej, co czyni je produktem bardziej przyjaznym dla skóry oraz środowiska, ponieważ łatwo ulega biodegradacji, czyli rozkłada się w środowisku. Nie zawiera SLS, zbędnych dodatków i zapachów. JAKIE ZASTOSOWANIA JESZCZE POSIADA? Idealne do przemywania ran – np. po tatuażu, po drobnych zabiegach, po urazach;

Sprawdza się do prania ubrań – także ubrań dla alergików;

Zabezpiecza rośliny przed mszycami – wystarczy rozpuścić trochę mydła w wodzie

i przetrzeć liście;

Łagodzi ukąszenia owadów;

Świetnie się sprawdza również przy myciu zwierząt;

Myje i impregnuje skórzane powierzchnie. Teraz BARWA wprowadza swoje kultowe Tradycyjne Polskie Szare mydło w nowym formacie - w opakowaniu uzupełniającym o pojemności 1000 ml. Tradycyjne Polskie Szare Mydło w formie uzupełnienia (refill) to hipoalergiczny produkt idealny dla codziennej pielęgnacji. Bezzapachowa formuła jest bezpieczna dla skóry, nie wywołuje podrażnień ani alergii, zapewniając skuteczne oczyszczenie oraz naturalną pielęgnację skóry. Dzięki wygodnemu opakowaniu refill możemy dbać nie tylko o swoją skórę, ale także o środowisko, ograniczając zużycie plastiku. BARWA HIPOALERGICZNE TRADYCYJNE POLSKIE SZARE MYDŁO W PŁYNIE REFILL Hipoalergiczne mydło w płynie na bazie naturalnej receptury, odpowiednie dla każdego rodzaju skóry. Nie zawiera sztucznych barwników, substancji zapachowych ani składników pochodzenia zwierzęcego. ZALETY: Hipoalergiczna formuła mydła.

Brak barwników i składników pochodzenia zwierzęcego.

Neutralne pH dla skóry.

Łagodzenie podrażnień.

Mydło o bazie potasowej.

Odpowiednie dla skóry suchej, wrażliwej i skłonnej do alergii.

Ekologiczne uzupełnienie w opakowaniu refill. i Autor: materiały prasowe Barwa