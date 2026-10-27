TOMMY HILFIGER patrzy na klasykę po swojemu. Poznaj MR. HILFIGER 01

Tommy Hilfiger od ponad czterech dekad udowadnia, że klasyka wcale nie musi by przewidywalna. Jego charakterystyczne podejście do American prep od zawsze polegało na łączeniu ponadczasowej elegancji z odrobiną nonszalancji. Tym razem projektant przenosi tę filozofię do wiata eyewear, prezentując model inspirowany własnym stylem.

MR. HILFIGER 01 to współczesna interpretacja kultowego fasonu Wellington. Wyraziste, acetatowe oprawki, delikatnie zaokrąglone soczewki i rzeźbione zauszniki nadają im charakter retro, ale w zdecydowanie nowoczesnym wydaniu. Całość uzupełniają subtelne detale nawiązujące do DNA marki: metalowe logo Flag z ręcznie nakładaną emalią w czerwieni, bieli i granacie oraz asymetryczny akcent w postaci charakterystycznych paska w na zakończeniu lewego zausznika.

Od The Plaza do własnej kolekcji

Model zadebiutował w wyjątkowo osobistych okolicznościach. Tommy Hilfiger pojawił się w nim podczas pokazu kolekcji Spring 2027 w legendarnym nowojorskim hotelu The Plaza, w ramach New York Fashion Week. Wyb r miejsca nie był przypadkowy. Projektant przez ponad dekadę mieszkał tam ze swoją rodziną, czerpiąc inspirację z architektury, historii i ludzi związanych z tym kultowym adresem. Powrót do The Plaza stał się więc nie tylko modowym wydarzeniem, ale również symbolicznym spotkaniem z własną historią.

Styl, który nie potrzebuje okazji „Zawsze uważałem, że klasyka staje się najciekawsza wtedy, gdy nadajemy jej własny charakter” - mówi Tommy Hilfiger. „Okulary są czym bardzo osobistym. Są częścią tego, jak patrzymy na wiat, i mówią co o naszej perspektywie. Chciałem stworzy model, który będzie wyrafinowany, ale niewymuszony - taki, który równie naturalnie pasuje do garnituru, jak i do bardziej swobodnego zestawu”. I właśnie na tym polega siła MR. HILFIGER 01. To oprawki, które nie próbują zdominować stylizacji, ale nadają jej charakter. Sprawdzą się zarówno w połączeniu z klasycznym tailoringiem, jak i z prostym T-shirtem, denimem czy dzianiną. Model powstał we współpracy z Safilo Group i jest dostępny w czterech wariantach kolorystycznych.