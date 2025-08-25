Tonik - niedoceniany bohater każdej pielęgnacji. Sprawdź, dlaczego nie warto o nich zapominać!

Pierwsze toniki zostały stworzone, aby usuwać z umytej twarzy osad mydlany, bo mydła na bazie ługu w połączeniu z twardą wodą pozostawiały lepką warstwę na skórze. Tonik na bazie alkoholu definitywnie usuwał nieprzyjemny i zatykający pory skóry osad. W XX wieku toniki stosowano głównie w celu pozbycia się nadmiaru sebum ze skóry i były to produkty skierowane głównie do osób z problemami trądzikowymi oraz przetłuszczającą się skórą. Dzisiejsze toniki zawierają przede wszystkim składniki nawilżające i kojące, ale także rozjaśniające a nawet przeciwstarzeniowe.

Najnowsza generacja toników może nadal usuwać resztki zanieczyszczeń, które pozostaną na skórze po myciu, ale jednocześnie ma za zadanie nawilżać, odżywiać i regenerować skórę oraz działać, jako baza pod resztę produktów do pielęgnacji skóry. Jednym z podstawowych zadań toników jest obniżenie pH skóry. Pieniące się środki czyszczące z dużą ilością surfaktantów mają tendencję do bycia zasadowymi, zazwyczaj około 8pH - podczas gdy skóra powinna być lekko kwaśna około 5,5 pH. Dlatego właśnie po umyciu twarzy – skóra jest napięta i sucha. Drugim celem jest nawilżenie skóry, dzięki czemu lepiej i szybciej wchłania ona kolejne produkty do pielęgnacji, takie jak serum czy krem. Lekko wilgotna skóra dużo lepiej przyjmuje kolejne porcje wilgoci.

Nowoczesne toniki są często stosowane w celu poprawienia kondycji skóry nawilżającymi, rozjaśniającymi lub złuszczającymi składnikami tuż po oczyszczeniu. Funkcja zależy od składu toniku. W XXI wieku większość toników pomija alkohol, a zamiast tego w swoich formułach łączy zaawansowane składniki przeciwstarzeniowe, naturalne wyciągi roślinne i innowacyjne substancjebiotechnologicznie.

Przedstawiamy kilka toników, które można śmiało uznać za klejnoty w pielęgnacji!

NUXE VERY ROSE Odświeżający tonik do twarzy, 71 zł/200 ml

łączy kojące działanie wody różanej z kompleksem Skin-Respect, opartym na cukrach nawilżających w 100% pochodzenia roślinnego. Formuła, oparta w ponad 95% na składnikach naturalnych, ma pH zbliżone do naturalnego pH skóry, co wspiera jej równowagę i komfort. Głównym składnikiem jest woda różana z róży damasceńskiej, pozyskiwana metodą destylacji parowej, znana ze swoich właściwości łagodzących i zmiękczających – szczególnie cenionych w pielęgnacji cery wrażliwej. Dodatek alantoiny zapewnia natychmiastowe uczucie ukojenia, a cała formuła skutecznie nawilża skórę, wspomagając jej naturalną barierę ochronną.

YOSKINE JAPAN PURE RICE INFUSION Ryżowy Tonik Rozświetlający, 39,99 zł/400 ml

Kompleksowo pielęgnuje skórę. Rozświetla ją i tonizuje. Dzięki formule wzbogaconej kwasem migdałowym i fermentem ryżowym doskonale wygładza i rozjaśnia. Przygotowuje cerę do dalszych etapów pielęgnacyjnych.

PERFECTA 24K GOLD & ROSE OIL Luksusowy nawilżający tonik, 11,99 zł/200 ml

Luksusowy nawilżający tonik łączy składniki o działaniu odświeżającym, odmładzającym i przywracającym naturalne pH. Nadaje skórze gładkość, poprawia ogólny wygląd cery i doskonale przygotowuje do dalszych etapów pielęgnacji. Zawiera zaawansowany biotechnologicznie kompleks peptydu i molekuł 24-karatowego złota olej z róży oraz elastynę.

CELIA KOLAGEN Tonik do oczyszczania i odświeżania skóry, 8,99 zł/200 ml

Tonik do oczyszczania i odświeżania skóry przywraca skórze odpowiedni odczyn pH. Dzięki zawartości kolagenu pozostawia na skórze odczucie długotrwałego nawilżenia i jędrności. Wyciąg z nagietka doskonale łagodzi podrażnienia, ma właściwości ściągające i oczyszczające pory.

ZO® SKIN HEALTH CALMING TONER pH BALANCER, 210 zł/180 ml

Ratunek dla skóry, która potrzebuje oddechu i ukojenia. Idealny dla cery suchej, wrażliwej i podrażnionej — przywraca jej naturalne pH, zmniejsza widoczność porów i natychmiast przynosi uczucie komfortu dzięki delikatnemu, chłodzącemu efektowi. Dzięki zawartości kwasu glikolowego tonik delikatnie złuszcza martwe komórki, wspomagając naturalną odnowę skóry, a bogaty kompleks nawilżający (hialuronian sodu, pantenol, alantoina, sód PCA) intensywnie ją nawilża i regeneruje. Dodatkowo wyciąg z oczaru wirginijskiego działa kojąco, zwęża pory i redukuje zaczerwienienia, wzmacniając naczynia krwionośne - Twoja skóra będzie wyglądać na spokojniejszą, gładszą i pełną blasku.

BARWA Siarkowa® Siarkowy Tonik Złuszczający, 22,99 zł/180 ml

Rozjaśnia i wygładza skórę, dodaje jej zdrowego blasku, ogranicza powstawanie niedoskonałości i niweluje te już istniejące. Efekt – rozświetlona, gładka, świeża i czysta cera bez uczucia ściągnięcia oraz właściwe pH skóry. Zawiera bioaktywną siarkę, kwas glikolowy i mlekowy oraz niacynamid i cica.