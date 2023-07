Top 5 letnich stylizacji na festiwale. Moda na lato

BIELIZNA GWIAZDĄ FESTIWALI

Biustonosze, topy, a nawet figi wychodzą z ukrycia! Trend aranżowania bielizny do dziennych stylizacji jest bardzo wyraźny na światowych wybiegach. Festiwale stwarzają doskonałą okazję, by wykorzystać go do budowania koncertowych looków. Biustonosze nosimy zamiast topów i bluzek. Możemy też eksponować bieliznę, zakładając na nią transparentne lub wykonane z siatki sukienki, tuniki i narzutki. W festiwalowe okoliczności idealnie wpisuje się kolekcja Made to Be Seen marki Triumph, którą zaprojektowano tak, by mogła pełnić funkcję codziennego stroju. Kolekcja przyciąga wzrok roślinnymi motywami w postaci haftów i wstawek, które koronkowym figom i biustonoszom nadają bardziej casualowego charakteru oraz intensywnymi barwami. Z kolei linia sloggi - Body ADAPT posiada najnowszą wersję rewolucyjnej technologii aktywnego dopasowywania się, dzięki czemu, gdy twoje ciało porusza się i zmienia, sloggi Body ADAPT porusza się i zmienia razem z nim. Linia idealna na imprezy, idealna na każdą okazję!

i Autor: Materiały prasowe sloggi

W SIECI MODY

Sukienki, bluzki, spodnie i kombinezony zazwyczaj miały za zadanie ukryć bieliznę. Obecnie projektanci tworzą poszczególne elementy garderoby z ażurów, siatek i prześwitujących tkanin. A te świetnie zagrają na największych festiwalach. Szydełkowe sukienki, dziergane spodnie i kombinezony to prawdziwy modowy hit. Na festiwalu tego typu garderoba pełni jeszcze jedną ważną funkcję – jest… bardzo przewiewna. A podczas koncertów gorąca bywa nie tylko atmosfera!

i Autor: Materiały prasowe moda

KOLOR (ZA)GRA

Festiwalowy styl można uznać za najbardziej demokratyczny sposób wyrażania siebie. Możemy tygodniami wybierać idealny look lub po prostu prosto z plaży czy basenu pójść na koncert, by posłuchać ulubionych artystów. Multikolorowe szerokie spodnie w printy, przewiewne koszule i tuniki, kwieciste sukienki stanowią idealną bazę do tworzenia festiwalowych kreacji. Im większa ilość okazji, na które możesz wykorzystać daną rzecz, tym lepiej!

PLATFORMA KONCERTOWA

Buty na platformie lub szerokiej podeszwie doskonale sprawdzą się na festiwalu. Wyglądają niezwykle stylowo, zapewniają stopom stabilność, są wygodne i dodadzą kilku centymetrów, by… lepiej widzieć scenę. Sprawdzą się zarówno sandały, jak i platformy z szerokim obcasem. Alternatywa? Ponadczasowe kowbojki – w wersji długiej i krótkiej. Będą świetnie współgrać z sukienkami, szortami i denimowymi stylizacjami.

i Autor: Materiały prasowe moda

BAGAŻ (POD)RĘCZNY

Na festiwalu jest nim torebka. Powinna zmieścić przynajmniej telefon i może… paczkę chusteczek. Ale nie ignoruj tego elementu stylizacji, bo za jej pomocą możesz podkręcić cały look. Może zwracać uwagę kolorem, kształtem, zdobieniami lub rozmiarem. Te na długim pasku lub łańcuszku pasować będą do stylizacji hippie czy siateczkowych total looków. Większe torby – do tych nonszalanckich i luźnych w plażowym klimacie.

i Autor: Materiały prasowe moda