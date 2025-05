Top 5 majlepszych róży do policzków na lato 2025. Dzięki nim makijaż będzie promienny i rozświetlony

Kremowe róże oferują szereg zalet, które czynią je idealnym wyborem na ciepłe dni. Przede wszystkim, ich aplikacja jest niezwykle prosta – wystarczy nanieść niewielką ilość produktu opuszkami palców lub gąbeczką na kości policzkowe i delikatnie wklepać. Dzięki temu uzyskujemy efekt naturalnego, rozproszonego koloru, który wygląda bardzo subtelnie i świeżo. Kremowa konsystencja sprawia, że róż idealnie łączy się z podkładem lub kremem BB, tworząc jednolitą i promienną cerę.

Kolejną zaletą kremowych róży jest ich trwałość. W przeciwieństwie do pudrowych odpowiedników, kremowe róże lepiej trzymają się skóry, nawet w upalne dni. Ich formuła często zawiera składniki nawilżające, które dodatkowo pielęgnują skórę i zapobiegają jej wysuszeniu. Kremowe róże są również bardzo uniwersalne – można je stosować nie tylko na policzki, ale także na usta i powieki, tworząc spójny i harmonijny makijaż.

Wybierając kremowy róż, warto zwrócić uwagę na jego skład i konsystencję. Najlepiej sięgać po produkty, które zawierają naturalne składniki, takie jak oleje roślinne, woski i witaminy. Konsystencja powinna być lekka i łatwa w aplikacji, aby uniknąć efektu ciężkiej i tłustej skóry. Latem warto wybierać odcienie w pastelowych kolorach, takie jak brzoskwiniowy, różowy lub koralowy, które idealnie podkreślą opaleniznę i dodadzą cerze świeżości.

Top 5 kremowych róży do policzków na lato 2025

SEPHORA COLLECTION Palette Blush Blush Blush - Paleta róży do policzków

Paleta róży SEPHORA COLLECTION zapewnia trzy różne wykończenia i tekstury, aby zwielokrotnić możliwości makijażu. Wewnątrz: kremowy róż z połyskiem glowy, intensywnie matowy róż w pudrze oraz trzeci perłowy róż w pudrze, idealny do toppingu. Róże można używać osobno lub łącząc je czy też nakładając warstwowo w dowolnej kolejności, aby stworzyć swój własny, spersonalizowany look.

i Autor: materiały prasowe, Materiały prasowe Sephora

ARMANI BEAUTY LUMINOUS SILK CHEEK TINT SHINE

Stworzony z wykorzystaniem pereł, LUMINOUS SILK CHEEK TINT SHINE tworzy perłowe wykończenie, które wydaje się poruszać wraz ze światłem, przywołując na myśl tkaniny z jedwabnej organzy. Dzięki wysokiemu połyskowi formuła LUMINOUS SILK CHEEK TINT SHINE współgra ze światłem, pięknie rozświetlając skórę. Dzięki stapiającej się ze skórą, zmysłowej konsystencji, zapewnia wyjątkowo łatwy do rozcierania i budowania kolor, a to wszystko w połączeniu z 12-godzinną trwałością. LUMINOUS SILK CHEEK TINT SHINE można nakładać warstwami i mieszać, tworząc efekty, od lekkiego woalu perłowego koloru po bardziej żywy, wyrazisty. Unikalna konsystencja tintu do policzków, zainspirowana formułami kolorów do ust Giorgio Armani, rozciąga się w ultracienką warstwę na skórze, nie naruszając wcześniej nałożonego makijażu.

i Autor: materiały prasowe Armani

PIXI Róż reagujący na pH skóry On-the-Glow Blush – CheekTone

Rozświetlający róż w odcieniu CheekTone. To pionierski, innowacyjny róż reagujący na pH skóry, który pozwala na uzyskanie indywidualnego odcienia na skórze. Dopasowując się do rodzaju skóry, pigment tworzy naturalny i zdrowy rumieniec. On-the-Glow Blush można również stosować na usta.

i Autor: Materiały prasowe, Materiały prasowe PIXI

CHARLOTTE TILBURY PILLOW TALK LIP & CHEEK GLOW

To inspiracja moją BESTSELLEROWĄ, NAGRADZANĄ kolekcją Pillow Talk i młodzieńczymi, radosnymi kolorami MIŁOŚCI, MARZEŃ i PASJI. Te nadające blasku, bogate w emolienty kremy rozświetlające do ust i policzków zapewniają efekt pełen ZMYSŁOWOŚCI i ŚWIEŻOŚCI oraz DELIKATNĄ nutę koloru na usta i policzki. Bądź najpiękniejszą wersją siebie!

i Autor: materiał prasowy, Materiały prasowe Charlotte Tilbury

NARS Afterglow Liquid Blush

Poznaj zalety płynnego różu Nars o właściwościach nawilżających. To prawdziwa eksplozja koloru! Możesz postawić na przyjemny, naturalny i trwały efekt dzięki lekkiej formule różu, który się nie wyciera, łatwo się rozprowadza i nie zostawia śladów. Produkt jest wzbogacony o hialuronian sodu, który wspiera nawilżenie skóry przez 8 godzin*, oraz o kolagen pochodzenia roślinnego nadający skórze zdrowy wygląd.