Topestetic świętuje swoje 10-lecie! Miejsce w Internecie, które od lat rozumie potrzeby klientów, obchodzi swoją okrągłą rocznicę

Celebracja urodzin odbyła się w magicznym otoczeniu Starej Oranżerii oraz jej ogrodów w Łazienkach Królewskich. Dla grona przyjaciół, ambasadorów, reprezentantów marekkosmetycznych, partnerów oraz zespołu, Topestetic przygotowało szereg atrakcji. Wydarzenie prowadziła Paulina Krupińska-Karpiel, a całość uświetnił koncert MeliKoteluk. Punktem kulminacyjnym była zaś premiera najnowszego spotu marki, którego twarzą została obecna ambasadorka — aktorka Magdalena Różczka. Głównym przesłaniem nowej kampanii jest autentyczność, podkreślenie siły kobiecości oraz wyjątkowości każdej kobiety. Spot jest zgodny z wartościami marki, które towarzyszą jej od lat.

"Nasza marka udowadnia, że głos kobiet jest silny i inspirujący — mówi Natalia Dudkiewicz; kierownik ds. marketingu — Przykładem tego jest zarówno ogromna sieć klientek Topestetic, jak i kobiet, które stoją za dostarczeniem najlepszej jakości produktów" — podkreśla.

W samej ofercie sklepu znajduje się ponad 180 wyjątkowych marek kosmetycznych, polecanych przez kosmetologów, dermatologów i uwielbianych przez ekspertów branżybeauty. W budynku Oranżerii wyeksponowanych zostało 20 z nich, które przez lata podbiły serca klientek, stając się bestsellerami.

W tym gronie znalazły się marki takie jak: PCA Skin, Cell Fusion C Expert, Image Skincare, Biologique Recherche, Mesoestetic, Sesderma, Medik8, Thalgo, Dermaquest,Dermomedica, Colorescience, Epionce, Dermalogica, iS Clinical, Selvert Thermal, Diego dalla Palma, Dottore, Samarite, Jan Marini, Paula’s Choice. To zaledwie garstkatego, co w swojej ofercie proponuje Topestetic, a kolekcja stale powiększa się Patronat nad wydarzeniem objęły marki, takie jak ANIA KRUK, Bizuu, Cloudy Bay New Zeland, Chandon Garden Spritz, MB Motors Mercedes Benz oraz Moet & Chandon Champagne, co dodatkowo uświetniło jubileuszową galę.

i Autor: materiały prasowe Topestetic

