Torebka, która skradnie Twoje serce. Na wiosnę nie potrzebujesz żadnej innej

Kobieca torebka to prawdziwa studnia skarbów. Można znaleźć w niej dosłownie wszystko. W ostatnich sezonach w modzie są niewielkie (ale pojemne) torebki. To klasyczne modele, które pasują do wielu stylizacji. Nowa kolekcja akcesoriów ss24 Bimba Y Lola została całkowicie porwana przez nowy dodatek w rodzinie: Torebka Chihuahua.

To uroczy, klasyczny model przeinterpretowany przez Bimba Y Lola w praktycznej formie kubełkowej. Minimalistyczna torebka Chihuahua dostępna jest w wersji skórzanej w trzech rozmiarach i siedmiu kolorach. Uwieczniona przez artystę-wizjonera Adriána Gonzáleza-Cohena, kolektywna mania na punkcie chihuahua została podniesiona na wyższy poziom. Taką torebką nie pogardziłaby Carrie z "Seksu w wielkim miejskie". Model z Bimba Y Lola Chihuahua posiada średniej długości pasek oraz pojemność, która zmieści wszystkie najpotrzebniejsze drobiazgi. Jeżeli szukasz modnej i użytkowej torebki w stylu lat dwutysięcznych to model z Chihuahua jest stworzony dla Ciebie. Torebka ta idealnie wpasuje się do każdej codziennej stylizacji. Idealnie będzie prezentować się zestawiona z szerokimi spodniami oraz oversize'ową bluzą. Ten look to idealnie odzwierciedlenie mody sprzed lat.

Zobacz także: Makijaż, demakijaż, woda i micele. Fakty i mity na temat pielęgnacji cery wrażliwej

i Autor: materiały prasowe Bimba Y Lola

i Autor: materiały prasowe Bimba Y Lola