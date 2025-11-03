Tous świętuje 40-lecie kultowego misia wyjątkową kampanią

W jubileuszowej kampanii występuje siedmioro artystów i twórców odzwierciedlających ideę globalnej rodziny TOUS: Amaia, Ángela Molina, Agustín Della Corte, Lux Pascal, Cecilia Suárez, Macarena Achaga oraz Robin Shrestha. Każda z tych osobowości wnosi do projektu własną historię, wrażliwość i energię, tworząc wspólnie barwny portret współczesnej różnorodności.

Spot kampanii, będący manifestem radości i wspólnoty, wyreżyserował Gorka Postigo - fotograf mający na swoim koncie pracę z największymi nazwiskami i markami w branży. Za zdjęcia odpowiada Felicity Ingram - znana ze swoich autentycznych i wyrazistych prac, a nad spójną wizją artystyczną projektu czuwała stylistka Alicia Padrón.. Efektem współpracy tego międzynarodowego zespołu jest kampania pełna emocji, koloru i pozytywnej energii - prawdziwy hołd dla czterech dekad kreatywności i pasji TOUS. Artyści zgromadzeni wokół jednego stołu śpiewają utwór Amaii „C’est la Vie” i wspólnie celebrują 40-lecie kultowego symbolu marki, mając na sobie najnowsze kreacje biżuteryjne.

W TOUS wierzymy, że biżuteria jest uniwersalnym językiem, który łączy ludzi i podkreśla ich indywidualność. Kampanią “Celebrate Joy. Everyone’s Invited” chcemy zaprosić wszystkich do wspólnego świętowania i oddać hołd naszej szerokiej, różnorodnej społeczności - podkreśla Anna Sió, Dyrektor Marketingu i Komunikacji TOUS.

Każdy z bohaterów kampanii prezentuje inną kolekcję TOUS. Amaia, piosenkarka, bawi się formą i eksperymentuje z serią HOLD. Ángela Molina, aktorka świętująca w tym roku 50-lecie kariery, lśni w dwukolorowej biżuterii o wyrazistych kształtach i silnym charakterze. Z kolei Cecilia Suárez, meksykańska aktorka, zachwyca kolekcją z diamentami hodowanymi w laboratorium. Lux Pascal nosi już kultową kolekcję Manifesto, a Macarena Achaga oddaje hołd klasycznej wersji Misia. Udział w kampanii biorą także Agustín Della Corte - gracz rugby i aktor - znany m.in. z roli Roque w serialu “Olympo” oraz Robin Shrestha prezentujący najnowsze propozycje z linii TOUS Man.

i Autor: TOUS/ Materiały prasowe

i Autor: TOUS/ Materiały prasowe

i Autor: TOUS/ Materiały prasowe