Trendy w makijażu. W końcu do mody wraca coś dla miłośniczek full glam

Ten tusz do rzęs to największy hit tego sezonu! Tak malują się gwiazdy

Guess i Marciano by Guess rozszerzają program partnerstw z luksusowymi klubami plażowymi w Europie i poza nią

Mocne konturowanie, które szeroko wypromowała właśnie Kim Kardashian nie jest nowym trendem, jednak skutecznie utrzymuje się w czołówce najmodniejszych sposób na makijaż. Należy podkreślić, że te rodzaj konturowanie twarzy raczej nie sprawdzi się w przypadku lekkich i naturalnych make-upów. Jednak będzie ono idealnym rozwiązaniem w przypadku gdy chcemy mocniej wyeksponować kości policzkowe i wyszczuplić twarz. Ten rodzaj konturowanie należy zacząć od bronzera w kremie, który powinno się aplikować na kości policzkowe, boki nosa i czoło. Po jego roztarciu, jasnym korektorem rozjaśniamy okolice łuku kupidyna i kości policzkowe pod miejscem gdzie nałożyliśmy bronzer. Całość podkreślamy bronzerem w pudrze, a w rozjaśnianych miejscach aplikujemy rozświetlacz.

Zobacz także: Aleja Sław Rituals: Odkryj wyjątkową selekcję uwielbianych i wielokrotnie nagradzanych produktów

Makijaże królujące na Intagramie są mocne i wyraziste, często nieco przerysowane. Taki rodzaj make-upu lepiej wygląda na zdjęciach, dlatego też mocnym punktem muszą być oczy. W makijażach z Instagrama są one podkreślone, pomalowane z użyciem intensywnych cieni, konieczny jest również eyeliner. Zwieńczeniem tego typu makijażu są sztuczne rzęsy, które dodają pazura i sprawiają, że całość prezentuje się zjawiskowo.

Makijażowe bestsellery z Notino

Lancôme Teint Idole Ultra Wear 24h

Długotrwały podkład Lancôme Teint Idole Ultra Wear 24h zapewnia nieskazitelne krycie i naturalnie matowe wykończenie. Kryje wszelkie niedoskonałości, zachwyca nawet 24-godzinną trwałością, nie wysusza skóry i pozostawia cerę idealnie gładką i pięknie jednolitą.

Wzbogacona kwasem hialuronowym, olejem moringa, witaminą E i filtrem ochronnym Urban Shield, zaawansowana formuła pozwala skórze oddychać, jednocześnie chroniąc ją przed promieniowaniem słonecznym i zanieczyszczeniami środowiska.

W Notino za 209 zł.

i Autor: materiał prasowy Lancôme

Even Better™ Makeup SPF 15 Evens and Corrects

Jeszcze piękniejszy. Jeszcze bardziej naturalny. Jeszcze lepszy. Podkład korygujący Clinique Even Better SPF 15 skutecznie kryje wszelkie niedoskonałości i idealnie ujednolica koloryt cery. Dzięki wyjątkowym składnikom nawilża i wygładza skórę. Podkład jest na twarzy tak lekki i przyjemny, że praktycznie go nie poczujesz, a w efekcie zakochasz się od pierwszego wejrzenia. Ponieważ jednolita cera wygląda najpiękniej.

W Notino za 135 zł.

i Autor: materiał prasowy Clinique

Bobbi Brown Sheer Finish Loose Powder Relaunch

Doprowadź makijaż twarzy do doskonałości. Sypki puder Bobbi Brown Sheer Finish Loose Powder jest idealny dla kobiet z tłustą skórą, które wolą lżejszy puder – chłonie sebum i nadaje skórze matowe wykończenie, nie tworząc nienaturalnego i ciężkiego efektu i zapewniając lekkie i przezroczyste krycie. Dzięki zawartości witaminy E dodatkowo zapewnia uczucie długotrwałego komfortu.

W Notino za 199,90 zł.

i Autor: materiał prasowy Bobbi Brown

MAC Cosmetics Mineralize Skinfinish Natural

Otul swoją skórę niewidzialną warstwą doskonałości! Puder MAC Cosmetics Mineralize Skinfinish Natural, doskonale wyrównuje koloryt skóry, maskuje drobne niedoskonałości i zapewnia nieskazitelny wygląd na cały dzień.

W Notino za 160,70 zł.

i Autor: materiał prasowy MAC