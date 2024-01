Twój sekret promiennej skóry

Od momentu pojawiania się w ofercie marki Nu Skin®, urządzenie do domowego oczyszczania twarzy zyskało rzesze fanek na całym świecie. Nic dziwnego, bo system ageLOC® LumiSpa iOwykorzystuje inteligentną pielęgnację, by nadać cerze promienny i zdrowy wygląd. Zapewnia nie tylko głębokie oczyszczanie, usuwając wszystkie zanieczyszczenia gromadzące się na twarzy, ale także złuszczenie i regenerację skóry. Już dwie minuty masażu wykonywanego dwa razy dziennie przy użyciu ageLOC® LumiSpa iO wystarczą, aby dostrzec i poczućnatychmiastowe efekty: poprawę miękkości i gładkości skóry. Ponadto urządzenie pomaga przywrócić jej promienny wygląd oraz zmniejszyć widoczność porów.

System dopasowany do indywidualnych potrzeb

Każda skóra jest inna i ma inne potrzeby, dlatego w ofercie Nu Skin® dostępne są trzy rodzaje silikonowych głowic: standardowa – do większości typów cery, twarda do oczyszczania cerytłustej oraz delikatna, przeznaczona dla osób o cerze wrażliwej lub skłonnej do niedoskonałości. System ageLOC® LumiSpa iO to nie tylko urządzenie myjące, ale też odpowiednio dostosowane preparaty pielęgnacyjne do różnych typów skóry. Kosmetyki ageLOC® LumiSpa Activating Cleanser dostępne są w 5 wariantach: do skóry suchej, normalnej i mieszanej, tłustej, wrażliwej oraz skłonnej do niedoskonałości. Skład preparatów bazuje na zastrzeżonej mieszance składników ageLOC®, która zwalcza widoczne oznaki starzenia się skóry oraz pomaga jej zachować młody wygląd. Preparaty Activating Cleansers zapewniają precyzyjną ochronę i interakcję pomiędzy silikonową głowicą urządzenia ageLOC® LumiSpa iO a skórą, by korzystanie z systemu było czystą przyjemnością.

Inteligenta pielęgnacja

System ageLOC® LumiSpa iO wykorzystuje technologię Bluetooth, dzięki której może łączyć się ze specjalną aplikacją mobilną Nu Skin® Vera. Ta nowa technologia pozwala na opracowanierytuału pielęgnacyjnego w pełni odpowiadającego potrzebom naszej skóry. Wszystko za sprawą inteligentnego coachingu i czujnikom zainstalowanym w urządzeniu, które informują o sile nacisku i szybkości wykonywanych przez nie ruchach. Aplikacja Vera pozwala też śledzić postępy pielęgnacji skóry dzięki funkcji Selfie timeline oraz przypomina o konieczności wymiany głowic.

i Autor: materiały prasowe LumiSpa

