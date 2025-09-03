Twój styl. Twoje zasady. Maffashion odkrywa zasady swojego stylu w nowej kampanii Triumph

Jedna z najbardziej wpływowych influencerek fashion, trendsetterka i ikona stylu będzie promować kultowe modele marki, które wśród klientek zyskały status bestsellerów. Triumph wierzy, że bielizna to coś więcej niż tylko baza. Dobrze zaprojektowana pozwala wyrażać siebie w sposób świadomy, zmysłowy i wolny od ograniczeń. Doskonale jej rolę w budowaniu modowej tożsamości oddaje hasło nowej kampanii: „TWÓJ STYL. TWOJE ZASADY”.

BIELIZNA, KTÓRA TWORZY CAŁĄ STYLIZACJĘ

Niektóre elementy garderoby nie podążają za trendami – one je wyznaczają. Podobnie jest w przypadku bestsellerowych modeli bielizny Triumph. AMOURETTE, AURA SPOTLIGHT czy SIGNATURE SHEER - to więcej niż tylko baza codziennych stylizacji. To centralny punkt modowej opowieści każdej kobiety. Dodają pewności siebie, zapewniają komfort – są niczym druga skóra. Mogą pozostawać niewidoczne lub wręcz przeciwnie – przyciągać wzrok, występować w roli głównej.

Biustonosze Amourette nie bez powodu są bestsellerem Triumph od ponad 60 lat. Elegancja, styl, perfekcyjne dopasowanie i niebywały komfort – to esencja tej linii, której znakiem rozpoznawczym są niewątpliwie koronki, nadające jej zmysłowości i wyrafinowania. Możemy wybierać spośród ultrawygodnych braletek, klasycznych bardotek, biustonoszy półusztywnianych, miękkich na fiszbinie lub typu full-cup. Na plus jest też dostępność szerokiej rozmiarówki: od 70 do 105 pod biustem i miseczce B-H. Niestandardowa alternatywa dla klasycznej czerni? Amourette w niebanalnym odcieniu rozbielonego błękitu ICE BLUE.

Aura Spotlight to obok Amourette jedna z najpopularniejszych linii biustonoszy Triumph. Wyróżnia ją niezwykła funkcjonalność, komfort i zmysłowe koronkowe detale. To dowód, że biustonosz może być jednocześnie wygodny oraz ultrakobiecy. Nowoczesny krój, intrygująca, ale nienachalna stylistyka, nadają im unikalnego charakteru. W fakturze materiałów jest kropla nostalgii odpornej na upływ czasu. Jednocześnie zachwycają wyrafinowanymi detalami i pojawiającymi się nowymi sezonowymi kolorami, które dodają im modowego twista. W zależności od modelu – Aura Spotlight dostępna jest w opcji z fiszbinami luz bez, ale niezależnie od wariantu, dzięki przemyślanym konstrukcjom i szyciu, zapewniają odpowiednie wsparcie biustowi.

Wyróżnia ją wyrafinowany design z kroplą intrygującej zmysłowości – linia Signature Sheer. To kolekcja nowoczesnej i niezwykle modowej bielizny, która odważnie wychodzi z ukrycia, zachęcając do noszenia underwearu jako widocznej części stroju. Biustonosze z tej linii będą stanowić idealną bazę dla przeźroczystych sukienek czy kombinezonów. Wykonane z tkaniny pochodzącej z recyklingu, na której widnieje litera "T" z logo Triumph, są flirtem ultrakobiecości z nowoczesnym designem. Signature Sheer to kompletna i wszechstronna propozycja rozwiązań zarówno na dzień, jak i na wyjątkowe okazje, które według indywidualnych preferencji można zestawiać i stylizować warstwowo.

Świetny styl nigdy nie wyjdzie z mody, ale jego prawdziwy potencjał może zostać podkreślony tylko dzięki odpowiednio dobranej bieliźnie. Biustonosze Amourette, Aura Spotlight i Signature Sheer będą stanowić uniwersalną i ponadczasową bazę w garderobie każdej kobiety. Niezależnie od pory roku czy aktualnych trendów, ucieleśniają jakość, uniwersalność, styl i komfort.