Twoja skóra Ci za to podziękuję. Domowe SPA i odmładzające rytuały w twojej łazience

Świat beauty cały czas się zmienia i idzie do przodu. Dzisiaj, coraz więcej konsumentów stawia na edukację i sprawdzanie składów kosmetyków. Również producenci idą z tym nurtem i coraz więcej mówią, o procentowych zawartościach składników aktywnych w ich produktach. Odchodzi się od cudownych preparatów na wszystko, na rzecz świadomej nauki klienta. Właściwa pielęgnacja skóry to rytuał, którego absolutnie nie powinniśmy pomijać. Dzięki niej utrzymamy naszą cerę w dobrej kondycji, zapobiegniemy pierwszym oznakom starzenia, a i makijaż będzie wyglądał o wiele lepiej. Jesień i zima to doskonały czas na domowe rytuały, które będą zbawienne nie tylko dla naszej skóry, ale również i ciała.

Już od lat wiadomo, że światło LED w różnych kolorach ma zbawienne działania na skórę. W wielu gabinetach kosmetologicznych możesz skorzystać z tego rodzaju zabiegów. Szczególnie dobre działanie wykazuje czerwone światło. Dobierając do głębokich warstw skóry stymuluje one produkcję kolagenu oraz elastyny, co ma bezpośredni wpływ na poprawę jedności oraz elastyczności skóry.

Szwajcarskie zagłębie piękna i technologii

Szwajcaria jest jednym z najbardziej znanych i innowacyjnych ośrodków biotechnologicznych na świecie. Inspiracją dla powstania marki FAQ od FOREO były innowacyjne technologie opracowane właśnie tutaj. Wprowadzając zaawansowane procesy do swoich produktów, FOREO prezentując markę FAQ tworzy jedno z najważniejszych połączeń na świecie na rynku profesjonalnych urządzeń do użytku domowego. Zarówno FOREO, jak i FAQ™ Swiss mają na celu umożliwienie każdemu dostępu do technologii najwyższej jakości. Bez wychodzenia z domu.

Maski LED top trendem urodowym

Globalny rynek masek do twarzy działających na bazie technologii LED do 2030 roku przewiduje wzrost o około 11,9%, z obecnych 238,1 miliona dolarów. Według FOREO, jest to doskonała okazja, aby być liderem w tej kategorii dzięki innowacjom FAQ™ Swiss. Urządzenia do terapii światłem zdobywają coraz większą popularność na rynku, co doskonale widać po trendujących hasłach w wyszukiwarkach - np. Amazona. Według raportu Jungle Scout dotyczącego Amazona, w ciągu ostatnich 3 lat o 95% więcej osób szukało hasła "terapia światłem" w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy wzrost na skalę globalną wynosił około 77%.

To warto wiedzieć:

Przeciwtrądzikowe, niebieskie światło LED - FAQ™ 201 w zaledwie 2 tygodnie zmniejsza trądzik o 48%! Niebieskie światło LED działa także miejscowo na blizny i wypryski oraz reguluje produkcję sebum, pozostawiając czystą i zdrową cerę.

Czerwone światło LED przeciw starzeniu - Czerwone światło LED zmniejsza drobne linie, stymulując produkcję kolagenu i elastyny, co jest niezbędne dla zachowania młodzieńczo jędrnej i odżywionej skóry.

Rozjaśniające, zielone światło LED - Uszkodzona skóra może wyglądać matowo. Zielone światło LED pomaga rozjaśniać cerę i wyrównywać ton skóry dla zdrowego, promiennego blasku.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

