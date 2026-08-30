Twoja skóra po lecie woła o nawilżenie? Sprawdź, jak odbudować jej barierę ochronną

Dlaczego po lecie skóra jest przesuszona?

Wakacyjny styl życia nie zawsze służy cerze tak dobrze, jak naszemu samopoczuciu. Ekspozycja na słońce, wiatr, wysokie temperatury, przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach, a do tego słona lub chlorowana woda mogą sprzyjać przesuszeniu skóry. Pierwsze sygnały łatwo rozpoznać: cera jest napięta po umyciu, staje się bardziej szorstka i matowa, może się łuszczyć, a czasami reaguje pieczeniem nawet na kosmetyki, które wcześniej dobrze tolerowała. W takiej sytuacji dokładanie w pielęgnacji kolejnych silnych składników aktywnych niekoniecznie jest tym, czego potrzebujesz.

Skin barrier first – niewidzialna tarcza skóry

O barierze hydrolipidowej mówi się dziś bardzo dużo i nie bez powodu. To naturalna warstwa ochronna, która pomaga zatrzymywać wodę w naskórku i ogranicza wpływ czynników zewnętrznych na skórę. Prawidłowo funkcjonująca bariera sprawia, że komórki skóry są właściwie nawilżone, a skóra miękka, sprężysta i pełna blasku. Gdy bariera ulega osłabieniu, skóra szybciej traci wodę i staje się bardziej podatna na dyskomfort oraz podrażnienia. Dlatego odbudowa bariery hydrolipidowej po lecie może być ważniejsza niż natychmiastowe sięganie po intensywne kuracje złuszczające czy przeciwstarzeniowe.

Najczęstszy błąd? Zbyt szybki powrót do mocnych kuracji

Jeśli po wakacjach kuszą cię kwasy, peelingi i intensywne kuracje retinoidami, pamiętaj, że mogą one dodatkowo osłabić barierę hydrolipidową i zwiększyć dyskomfort skóry, zamiast poprawić jej kondycję. Kolejność w pielęgnacji ma znaczenie - najpierw regeneracja, później intensywniejsze działanie!

Daj skórze czas. Kiedy znika uczucie ściągnięcia, skóra staje się bardziej miękka, mniej reaktywna i odzyskuje komfort, można stopniowo rozbudowywać pielęgnację i włączać intensywnie działające składniki aktywne.

Mniej znaczy więcej. Czego potrzebuje przesuszona skóra?

Przesuszona i reaktywna skóra często najlepiej odpowiada na prostą, konsekwentną pielęgnację.

Podstawą powinno być łagodne oczyszczanie, które nie pozostawia uczucia ściągnięcia, a następnie nawilżanie oraz wsparcie naturalnej warstwy ochronnej skóry.

Demakijaż i oczyszczanie

Wybieraj delikatne kosmetyki, które nie odtłuszczają skóry, wymywając z niej cenne lipidy. Już na tym etapie warto też zadbać o nawilżenie i mikrobiom skóry.

Oczyszczająco-nawilżająca pianka w żelu, FaceBoom

Delikatnie, ale skutecznie oczyszcza skórę z zanieczyszczeń, nadmiaru sebum i pozostałości makijażu, bez naruszania jej naturalnej bariery ochronnej. Lekka żelowa konsystencja w kontakcie z wodą zmienia się w aksamitną piankę. Formuła z fermentem ryżowym wspiera nawilżenie i równowagę mikrobiomu, a ekstrakt z wąkroty azjatyckiej działa kojąco i wspomaga regenerację skóry.

Autor: FaceBoom/ Materiały prasowe

Hydro - lipidowa emulsja do mycia i demakijażu z KOMPLEKSEM BIOAKTYWNYCH CERAMIDÓW Barrier Renew, Bielenda Professional Supremelab

Delikatna emulsja do codziennego oczyszczania i demakijażu, która skutecznie usuwa zanieczyszczenia, a jednocześnie dba o komfort i barierę ochronną skóry. Pomaga ograniczyć uczucie ściągnięcia i przesuszenia, pozostawiając cerę miękką, gładką i przyjemnie ukojoną. W składzie znajdziemy m.in. kompleks bioaktywnych ceramidów, kwas hialuronowy, beta-glukan.

Autor: Bielenda/ Materiały prasowe

Nawilżenie i regeneracja

Aby wzmocnić i odbudować uszkodzony płaszcz hydrolipidowy naskórka samo nawilżenie nie wystarczy. Niezbędne są składniki aktywnie stymulujące jego odbudowę.

W składach warto zwrócić uwagę m.in. na ceramidy, skwalan i kwasy tłuszczowe, a także składniki nawilżające, takie jak kwas hialuronowy, trehalozę, ektoinę, czy mocznik.

Przy skórze podrażnionej przydatne mogą być również składniki o właściwościach kojących oraz wspierających równowagę mikrobiomu, np. pantenol, beta-glukan, pre- i probiotyki.

BEAUTY.lab Serum aktywnie odbudowujące barierę hydrolipidową, MIYA Cosmetics

Pomaga przywrócić odpowiedni poziom nawilżenia, zmniejsza uczucie suchości i dyskomfortu oraz wspiera naturalną odporność skóry na czynniki zewnętrzne. Skuteczność działania to zasługa zawartego w niej kompleksu „cement międzykomorkowy", złożonego z ceramidów, skwalanu i składników NMF, a także oleju z

baobabu i ekstraktu z wąkrotki azjatyckiej. To lekkie serum nie zapycha i nie przetłuszcza skóry. Regularnie stosowane sprawia, że cera staje się bardziej miękka, gładka, elastyczna i wyraźnie ukojona.

Autor: Miya/ Materiały prasowe

mySKINtouch Barierowe mleczko-esencja, MIYA Cosmetics

Łączy właściwości tonizujące, nawilżające i regenerujące. Już po pierwszej aplikacji redukuje zaczerwienienia, koi i wspiera płaszcz ochronny naskórka. Zawarte w nim ceramidy, beta-glukan i skwalan pomagają odbudować barierę hydrolipidową, a betaina i ekstrakt z owsa zapewniają uczucie komfortu. Jego lekka, mleczna formuła nie obciąża - możesz ją aplikować warstwowo, dopasowując intensywność działania do potrzeb skóry.

Autor: Miya/ Materiały prasowe

Zamiast jesiennej rewolucji – pielęgnacyjny reset

Po lecie łatwo spojrzeć w lustro i zobaczyć listę problemów do natychmiastowego rozwiązania. Tymczasem skóra może potrzebować czegoś znacznie prostszego: chwili spokoju. Czasem najlepszym sposobem na odzyskanie zdrowego wyglądu i naturalnego glow nie jest dodanie kolejnego aktywnego składnika, ale przywrócenie skórze tego, czego zabrakło jej podczas intensywnego lata – równowagi i komfortu.