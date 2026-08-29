Zapachy inspirowane letnimi koktajlami. Limitowane perfumy w ofercie Biedronki

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-08-29 17:05

Pożegnanie lata? Najlepiej w koktajlowym wydaniu. Najnowsza kolekcja Made in Lab Escapes łączy gourmandowe nuty, owocowe akordy i inspiracje wakacyjnymi destynacjami w aż czterech nowych kompozycjach, które właśnie trafiły do sklepów sieci Biedronka. Limitowana odsłona wpisuje się w rosnący trend zapachów inspirowanych koktajlami, smakami i miejscami, do których chce się wracać.

Flakon perfum na drewnianym parapecie z widokiem na ośnieżone góry. O ofercie zapachów w Biedronce przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI

Gourmand w koktajlowej odsłonie

Schyłek wakacyjnego sezonu nie oznacza końca zainteresowania zapachami inspirowanymi podróżami, słońcem i atmosferą południowych destynacji. Współczesny gourmand coraz częściej wychodzi poza klasyczne skojarzenia z wanilią, karmelem czy deserową słodyczą. Do świata fragrance coraz śmielej wchodzą soczyste owoce, musujące akordy i inspiracje zaczerpnięte z menu koktajlowego. Równolegle zapach coraz częściej staje się formą olfaktorycznej podróży, czerpiąc z charakteru konkretnych miejsc i ich rozpoznawalnych kodów - od egzotyki Bali, przez śródziemnomorski klimat Capri i Amalfi, po energię hiszpańskiej Marbelli. Połączenie tych dwóch kierunków pozwala spojrzeć na gourmand w lżejszy, bardziej energetyczny i wakacyjny sposób - nadal apetyczny, ale mniej deserowy i bardziej wielowymiarowy.

Made in Lab Escapes Najnowszą kolekcję Escapes tworzą cztery wody perfumowane o pojemności 100 ml, inspirowane Bali, Capri, Amalfi i Marbellą. Każda z kompozycji interpretuje charakter innej destynacji poprzez połączenie soczystych i egzotycznych owoców, delikatnych nut kwiatowych, waniliowej słodyczy oraz koktajlowych akordów. Zapachy pokazują ten kierunek w zróżnicowanych odsłonach - od bardziej świeżych i energetycznych po słodsze, cieplejsze i bardziej zmysłowe. Kolekcja trafiła do sieci sklepów Biedronka w ramach dedykowanej akcji in&out.

Bali Fizz

To tropikalna interpretacja lekkiego, owocowego fizzu, inspirowana egzotyczną atmosferą Bali. Soczysta pitahaya nadaje kompozycji energetyczny, wyrazisty początek, który z czasem łagodnie przechodzi w kwiatowe akordy piwonii i plumerii. Efektem jest świeży, egzotyczny zapach, w którym owocowa soczystość spotyka się z bardziej miękką i zmysłową odsłoną tropików.

Capri Spritz

Przekłada charakter musującego, cytrusowego spritza na język zapachu. Gorzka pomarańcza, mandarynka i zielona herbata budują świeże otwarcie z charakterystyczną, lekko wytrawną goryczką, którą rozwijają bazylia, rumianek i subtelne kwiatowe akcenty. Drzewo sandałowe i bursztyn nadają kompozycji cieplejsze wykończenie, zachowując jej elegancki, śródziemnomorski charakter.

Amalfi Bellini

Interpretuje charakter klasycznego Bellini poprzez soczystą brzoskwinię i lekki, owocowo-kwiatowy profil inspirowany wybrzeżem Amalfi. Porzeczka i jagody wprowadzają bardziej wyrazisty, lekko kwaskowy kontrast, który równoważy słodycz kompozycji, a konwalia nadaje jej świeżości i subtelnej elegancji. Całość ma lekki, świetlisty charakter - jak zapachowa interpretacja owocowego koktajlu w bardziej wyrafinowanym, śródziemnomorskim wydaniu.

Marbella Sangria

Odwołuje się do jednego z najbardziej charakterystycznych smaków hiszpańskiego lata - sangrii pełnej soczystych owoców. Kompozycja opiera się na kontraście słodkich i kwaśniejszych akordów, oddając intensywny, wielowymiarowy charakter drinka. Owocowa energia i wyraźna słodycz tworzą bardziej ekspresyjną interpretację kolekcji, inspirowaną atmosferą Marbelli.

Najnowsza kolekcja Made in Lab Escapes dostępna jest do 3 września w ramach dedykowanej akcji in&out w sieci sklepów Biedronka oraz przy zakupach online na madeinlab.pl.

Made in Lab
Autor: Made in Lab/ Materiały prasowe
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