Problem wypadających włosów dotyka wielu osób, a jego przyczyny są różnorodne, od nieodpowiedniej pielęgnacji po poważniejsze schorzenia.

Rozwiązaniem może być domowa odżywka, która odżywia i wzmacnia włosy.

Regularne stosowanie tej prostej mieszanki może sprawić, że włosy przestaną wypadać i zaczną rosnąć.

Sprawdź, jak przygotować tę cudowną odżywkę i pożegnaj się z problemem wypadających włosów!

Ubijam, dodaję 3 łyżki i wcieram w skórę głowy. Włosy rosną jak szalone i nie wypadają

Wypadające włosy to powszechny problem u wielu kobiet i mężczyzn. Pasma przerzedzają się wskutek chorób, przyjmowanych leków, złej diety, czy po prostu nieodpowiedniej pielęgnacji. Bywa, że włosy wypadają dosłownie garściami, a my nie wiemy, jak temu zaradzić. Na szczęście czasami wystarczy zmienić swoje nawyki w pielęgnacji włosów i skóry głowy, dostarczyć im niezbędnych minerałów i witamin, aby je odżywić. Dzięki temu włosy będą rosły jak szalone. Jednym ze sposobów na wypadające włosy jest domowa odżywka, którą stosuję od jakiegoś czasu. To ona sprawiła, że moje pasma stały się mocne, zdrowe i lśniące, a o problemie wypadania już dawno zapomniałam. Przygotowanie jest proste i tanie. Najpierw ubijam białko jajka, a żółtko mieszam z 2 łyżkami oliwy i 1 łyżką soku z cytryny. Na koniec do powstałej papki dodaję ubite białko, mieszam wszystko i nakładam na skórę głowy oraz kosmyki. Pozostawiam na 30 minut, po czym spłukuję ciepłą wodą i myję głowę szamponem.

Domowa odżywka do wypadających włosów. Właściwości

Taki zabieg doskonale odżywia włosy i skórę głowy. Warto stosować tę odżywkę na wypadające włosy 1-2 razy w tygodniu, a przestaną wypadać i zaczną rosnąć. Wynika to z faktu, że jajko przyczynia się do odbudowy zniszczonych włosów. Jest to spowodowane obecnością w jajku białek. Zawarta w nim lecytyna odżywia, nawilża i wygładza włosy. Sprawia ona również, że cebulki włosów są wzmocnione, dzięki czemu zmniejsza się wypadanie włosów oraz zostają one pobudzone do wzrostu. Z kolei cytryna, dzięki dużej zawartości witaminy C, przyspiesza porost włosów.

Dlaczego włosy wypadają? Przyczyny

Przyczyn wypadania włosów jest wiele. Niektóre z nich są niegroźne jak na przykład nieodpowiednio dobrane kosmetyki. Bywa również, że wypadające włosy to objaw poważniejszych chorób lub zaburzeń hormonalnych. W takich sytuacjach ważna jest konsultacja z lekarzem, który zleci szereg badań i ustali konkretną przyczynę wypadania włosów, a następnie wprowadzi leczenie. Do najczęstszych przyczyn wypadania włosów zalicza się:

Niedobór żelaza i anemia,

Nieprawidłowa pielęgnacja włosów i skóry głowy,

Choroby skóry głowy, takie jak: grzybica, łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry, czy liszaj płaski,

Chora tarczyca,

Stres i przemęczenie.