Przesuszone włosy stają się łamliwe i pozbawione blasku, jednak, zamiast szukać kolejnych kosmetyków, które nawilżą i zregenerują kosmyki, możesz zrobić domową maseczkę z owoców. Co ciekawe takiej samej używali Majowie, dla których piękne lśniące i długie włosy były wyznacznikiem statusu i urody.

Ubijam z jajkiem i nakładam na włosy. Naturalna maska nabłyszczająca i regenerująca włosy oraz skórę głowy

W epoce Majów kształt głowy miał ogromne znaczenie w społecznictwie. Idealny były lekko stożkowy. Zamożne kobiety, by podkreślić pożądany kształt, na czubku głowy upinały długie włosy w koński ogon, dekorując go ciężkimi ozdobami i warkoczykami. Te dekoracje nadwyrężały skórę głowy i niszczyły włosy. Jednak Majowie wykorzystywali łatwo dostępne owoce do pielęgnacji. Banany oraz awokado ubijali z jajkami i oliwą. Taka maska jest pełna protein z jaj oraz kwasu foliowego zwartego w bananach, który nabłyszcza i wzmacnia włosy, zaś bogate w witaminy E i B awokado wpływają na porost włosów i regenerację skóry głowy. Oliwa zaś działa nawilżająco. Taka maska do dziś jest stosowana do regeneracji i wzmocnienia włosów.

Sposób na suche włosy. Domowa maska z banana i awokado

Do przygotowania nawilżającej i regeneracyjnej maski do włosów potrzepujesz: 1/4 szklanki octu jabłkowego, 1 szklanka letniej wody, 1/2 awokado, 1/2 banana,1 jajko „L”, 1 łyżkę oliwy z oliwek.

Sposób przygotowania i użycia: W miseczce wymieszaj wodę z octem i odstaw. Awokado, banana, jajko oraz olej. Ubij lub zmiksuj robotem kuchennym. Powinna powstać gładka masa bez grudek. Następnie wmasuj maskę w skórę głowy i przeczesz włosy palcami lub grzebieniem o szerokich zębach. Przykryj włosy czepkiem prysznicowym i pozostaw na 20-25 minut. Po tym czasie spłucz włosy chłodną wodą (to ważne, bo w maseczce jest surowe jajko) i umyj je normalnie zwykłym szamponem w letniej wodzie. Może okazać się, że włosy trzeba będzie umyć dwa razy. Po umyciu szamponem dokładnie spłucz włosy, a następnie polej je mieszanką octu i wody. Pozostaw ocet na włosach na 1-2 minuty, a następnie spłucz i nałóż odżywkę jak zwykle.

