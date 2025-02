Ujędrnianie ciało. Jakie składniki aktywne będą pomocne i w jaki sposób zadbać o skórę, aby uzyskać wymarzony efekt?

Dieta i rodzaj ćwiczeń to sprawa wybitnie indywidualna, jest tu mnóstwo zależności, które prawidłowo możesz połączyć w całość tylko ty sama (ale najlepiej przy udziale specjalisty). Coś uniwersalnego? Włącz do diety zielone soki, bogate w błonnik, pomagające oczyścić organizm. Przy okazji – dodadzą ci one energii. W kwestii ćwiczeń – pomyśl o tych, które łączą trening siłowy z rozciąganiem. Pierwsza część pomoże zrzucić to, czego już nie potrzebujesz. Rozciąganie pięknie wysmukla i rzeźbi ciało. W temacie pielęgnacji ciała – warto przede wszystkim wiedzieć, jakie składniki pomagają w ujędrnieniu skóry i po prostu szukać produktów, które je zawierają. Zerknij na mini przewodnik AKCJA: JĘDRNOŚĆ i dopasuj produkty do własnych upodobań. Każdy z nich jest skuteczny i przyjemny w aplikacji. Zacznij ich używać już dziś!

AKCJA: JĘDRNOŚĆ

Składnik: ALGI MORSKIE

Są bogate w minerały, mikroelementy i witaminy, które korzystnie wpływają na skórę i tkankę tłuszczową. Intensywnie nawilżają, ponieważ zawierają kwas hialuronowy. Wspomaga eliminację nagromadzonych toksyn oraz przywraca zdrowy wygląd skóry. Dodatkowo stymulują mikrokrążenie krwi, redukują złogi tłuszczowe, eliminują nadmiar wody z tkanek, oraz poprawiają strukturę skóry.

Produkt: PERFECTA SPA Cukrowy peeling do ciała ujędrniająco-odżywczy Algi Morskie 26,99 zł/350 g

Cukrowy peeling do ciała o unikalnych właściwościach ujędrniających i odżywczych oraz o świeżym, energizującym zapachu. Peeling delikatnie złuszcza naskórek, pozostawiając skórę jedwabiście gładką. Poprawia wygląd i kondycję skóry.

Składnik: MASŁO SHEA

Działa nawilżająco oraz natłuszczająco, ma właściwości regenerujące i odżywiające skórę. Wspiera syntezę kolagenu i elastyny, a także ma właściwości kojące (m.in. dzięki zawartości allantoiny) i łagodzi podrażnienia.

Produkt: BARWA SPA Experience Ujędrniająco-odżywczy Żel pod prysznic z olejkiem ORANGE & WHITE FLOWERS 22,90 zł/200 ml

To wyjątkowa pielęgnacja, która pozwala zadbać o ciało i zmysły w zaciszu domowego SPA. Zachwycająca, odświeżająca kompozycja zapachowa Pomarańczy i Białych Kwiatów wprawi Cię w doskonały nastrój i doda energii. Luksusowa, bogata formuła obfituje w odżywcze składniki aktywne, takie jak oliwa z oliwek, czy masło shea, dzięki czemu skóra pozostaje długotrwale nawilżona, jedwabiście gładka.

Składnik: EKSTRAKT Z LUCERNY SIEWNEJ

Zawiera witaminy A, C, E i K oraz chlorofil, który działa normalizująco i antyoksydacyjnie. Nasyca skórę mikroelementami, nawilża i wygładza. Zawiera także również nienasycone kwasy tłuszczowe, które mają właściwości odmładzające, odżywiające i pielęgnujące skórę oraz roślinne fitosterole pochodzenia, które pozytywnie wpływają syntezę kolagenu.

Produkt: NUXE Nuxuriance ULTRA Ujędrniające mleczko do ciała 196 zł/400 ml

Balsam do ciała o luksusowej konsystencji świetnie sprawdzi się na obszarach ciała dotkniętych zwiotczeniem skóry. Pozwoli uzyskać potrójny efekt: lifting, modelowanie i przebudowę. Już po 28 dniach stosowania 94% użytkowników potwierdziło, że ich skóra jest wygładzona, a 88% - jędrniejsza.

Składnik: KOFEINA

Poprawia mikrocyrkulację i ukrwienie skóry, wspomaga jej metabolizm, przywraca zdrowy koloryt. Wspomaga przenikanie składników aktywnych do głębszych warstw skóry i wykazuje działanie wyszczuplające i detoksykujące, redukujące objętość komórek tłuszczowych.

Produkt: YOSKINE TSUBAKI SLIM BODY Koncentrat Antycellulitowy 45,99 zł/200 ml

Opracowany we współpracy z japońskimi laboratoriami koncentrat do bezinwazyjnego, szybkiego modelowania sylwetki i ujędrniania z efektem rozgrzewania skóry i pobudzania mikrokrążenia. Drogocenny olej tsubaki, kofeina oraz skoncentrowany wyciąg z imbiru wpływają korzystnie na procesy niezbędne w walce z cellulitem i nadmiarem tkanki tłuszczowej.

Składnik: EKSTRAKT Z PLANKTONU

Jest bogaty w składniki odżywcze, do tego w wyzwala syntezę czynników wzrostu, które aktywują powstawanie kolagenu. Sprawia, że skóra staje się napięta, gładsza i zliftingowana.

Produkt: ZO® SKIN HEALTH BODY SMOOTHING CREME 435 zł/150 g

To preparat do ciała o właściwościach antycellulitowych. Zapewnia natychmiastowy efekt ujędrniający, widocznie poprawia strukturę skóry oraz zmniejsza widoczność cellulitu. Zawarte w produkcie składniki uaktywniają enzymy niszczące komórki tłuszczowe. Formuła produktu wygładza skórę i pomaga w zniwelowaniu „pomarańczowej skórki”. Działa przez całą dobę, aby zapobiegać pow­­­stawaniu nowych objawów cellulitu.

Składnik: OLEJ Z ORZECHÓW MAKADAMIA

Chroni skórę przed utratą wilgoci, wygładza ją i zmiękcza. Poprawia strukturę skóry, zapobiegając powstawaniu rozstępów oraz zmarszczek. Nawilża, uelastycznia, wspomaga regenerację skóry. Przeciwutleniacz – spowalnia procesy starzenia się skóry spowodowane, np. promieniowaniem UV.

Produkt: eeny meeny Zaawansowany Balsam Na Cellulit 109 zł/200 ml, dostępny w Super-Pharm i na superpharm.pl

Kosmetyk widocznie wspomaga redukcję cellulitu, wspiera naturalne zdolności ochronne i regeneracyjne, a także silnie wygładza nierównomierną strukturę naskórka. Wykazuje intensywne działanie ujędrniające, napinające i uelastyczniające. Pierwsze efekty widoczne są już po 28 dniach regularnego stosowania.