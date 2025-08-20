Ulga dla opuchniętych i zmęczonych nóg na poziomie EXPERT!

Latem nasze nogi są szczególnie narażone na przeciążenia – zarówno fizyczne, jak i termiczne. Praca w wysokich temperaturach, noszenie obuwia, które nie zapewnia odpowiedniej cyrkulacji powietrza, a także brak regularnego ruchu mogą prowadzić do powstawania obrzęków, uczucia ciężkości oraz ogólnego dyskomfortu. To nie tylko kwestia estetyki, ale także zdrowia i codziennego samopoczucia. Dlatego warto sięgać po rozwiązania przynoszące szybką ulgę i jednocześnie wspomagające regenerację skóry oraz mikrokrążenie. Jednym z nich są chłodzące kosmetyki, które mogą stać się nieodłącznym elementem codziennej letniej pielęgnacji. Ważne jednak, by wybierać preparaty o sprawdzonym, skutecznym składzie, które działają kompleksowo – niwelują zmęczenie, odświeżają i poprawiają kondycję skóry. Takie właśnie są produkty z linii Nivelazione Skin Therapy Expert od Instytutu Dermokosmetyków Ideepharm.

Nivelazione Skin Therapy Expert Chłodzący żel na opuchnięte i zmęczone nogi dzięki opracowanej przez zespół podologów i dermatologów zaawansowanej formule zapewnia holistyczne działanie. Żel z jednej strony odświeża, relaksuje i przyjemnie chłodzi, z drugiej redukuje obrzęki. W jego składzie znajdziemy hesperydynę, ekstrakt z kasztanowca, aloes i arnikę. Składniki te mają sprawdzone działanie w zakresie łagodzenia uczucia napięcia skóry i zmniejszania uczucia ciężkości. Ponadto pomagają utrzymać optymalny poziom nawilżenia skóry. Wskazaniami do zastosowaniu żelu są m.in. zaburzenia krążenia, skłonność do obrzęków i rozszerzone naczynka. Można go aplikować kilkukrotnie w ciągu dnia aż do uzyskania pożądanego efektu. (150 ml/16 zł)

Nivelazione Skin Therapy Expert Chłodzący spray na opuchnięte i zmęczone nogi przynosi natychmiastową ulgę. Jego innowacyjna receptura zawiera hesperydynę, ekstrakt z kasztanowca, ekstrakt z arniki oraz bogaty we flawonoidy ekstrakt z miłorzębu japońskiego. Taki skład sprawia, że spray ekspresowo chłodzi, od pierwszej aplikacji przywracając uczucie świeżości i lekkości. Wskazaniem do jego stosowania jest skłonność do powstawania obrzęków oraz rozszerzonych naczynek, których widoczność zmniejsza. Kosmetyk można stosować zarówno bezpośrednio na skórę, jak i na rajstopy kilka razy dziennie. 150 ml/15,60 zł