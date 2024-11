Unikalne połączenie mody, sztuki, designu i muzyki w jednym miejscu

PRM to społeczność modowej awangardy, wrażliwa na piękno, estetykę i jakość. W takim towarzystwie, w miniony wtorek, zaproszeni goście: przedstawiciele świata kultury, sztuki, muzyki, dziennikarze i influencerzy, a także przyjaciele artysty, jak i samego miejsca i wreszcie koneserzy piękna, trendów i designu mieli okazję uczestniczyć w oficjalnym otwarciu winylowej strefy loungowej. Sygnowany nazwiskiem Wojtka Mazolewskiego Vinyl Corner to pierwsze takie miejsce w Polsce, w którym artysta dzieli się muzyczną pasją, prezentując swoje odkrycia w ramach praktykowanego crate diggingu, czyli wyszukiwania najbardziej kolekcjonerskich albumów winylowych dostępnych na świecie.

Vinyl Corner w PRM to kilkadziesiąt dostępnych na co dzień winyli z całego świata. Pełna kolekcja liczy ponad 300 albumów, które są zbiorem wieloletnich podróży muzyka po świecie, zwłaszcza do Tokio i Los Angeles oraz autorskiego wyboru muzycznych klasyków. Wśród albumów można znaleźć prawdziwe białe kruki, których dostępność jest bardzo ograniczona lub już legendarne, historyczne albumy. Starannie wyselekcjonowana kolekcja płyt, w tym dodatkowo sygnowane naklejką „Wojtek Mazolewski Prime Choice", to nie tylko wyjątkowa uczta dla winylowych pasjonatów, ale też dowód na to, jak można łączyć nie do końca oczywiste światy.

Połączeniem jest również otwarcie Vinyl Cornera z premierą najnowszego albumu Wojtek Mazolewski Quintet „Beautiful People”, stworzonego z odświeżonym składem zespołu. Nowy album długogrający „Beautiful People”, trafia do światowej dystrybucji we współpracy z kultowym K7. Płyta został nagrana w grudniu 2023 w studio S4 Polskiego Radia, po serii kilkunastu koncertów WMQ jesienią ubiegłego roku. Rozpędzony wspaniałym przyjęciem w wielu miastach i głodny nowych doznań i dźwięków Quintet nagrał ten krążek będąc absolutnie przepełniony muzyczną energią. Album ten emanuje duchowością, zmierza w rejony współczesnego spiritual jazzu przy zachowaniu tożsamości WMQ i słowiańskiej tradycji. Jednocześnie z materiału wybrzmiewa nowa energia i świeże brzmienie.

Płyta “Beautiful People” od razu zyskała uznanie na świecie, czego potwierdzeniem jest zaproszenie do brytyjskiego BBC Radio oraz tytuł płyty tygodnia w World Wide FM. Gilles Peterson (BBC RADIO): “Love Wojtek’s jazz lens… a leading light … bringing Polish jazz back into the limelight!”. „Beautiful People” to album o ludziach i dla ludzi, i tę wartość muzycy podkreślają podczas premierowej trasy koncertowej.

Zaproszeni goście mieli okazję posłuchać krótkiej rozmowy przeprowadzonej z Wojtkiem Mazolewskim, a także osobiście porozmawiać z artystą w przestrzeni PRM Concept Store. Specjalnie przygotowane płyty z autografem muzyka to limitowana seria dostępna w sprzedaży wyłącznie w Vinyl Cornerze w PRM Concept Store. Rozmowę z Wojtkiem, a także przedstawicielami PRM Concept Store, przeprowadził równie wielki pasjonat winyli i jazzu Oskar Sienicki – artysta, kolekcjoner, selektor oraz autor profilu Winylove Inspiracje, na którym dzieli się swoją miłością do muzyki. Zaprezentował również w muzycznym odsłuchu, wybrane utwory z premierowego albumu Wojtka Mazolewskiego, zamykając całe wydarzenie 2-godzinnym autorskim setem.

Vinyl Corner w PRM dostępny jest dla wszystkich odwiedzających concept store, którzy przy okazji poszukiwania nieoczywistych trendów w asortymencie butiku, mogą doświadczyć czegoś więcej. To „więcej” to 4 filary marki.

Moda, czyli główny filar na jakim zbudowana jest koncepcja PRM jest nierozłącznie powiązana z równie mocnymi pozostałymi: sztuka, design i muzyka. W PRM moda splata się z tym, co ważne, wartościowe i niszowe, tworząc autorski concept.

Sztuka, szczególnie współczesna, inspirowana życiem miasta, jest niezwykle ważnym filarem PRM. Jako pierwszego do współpracy zaproszono Kubę Glińskiego - performera i artystę audiowizualnego, tworzącego dzieła totalne i radykalne, zmuszające do refleksji i odkodowania różnych poziomów. Tą współpracą PRM pokazuje zasięg swojej wizji w określaniu koncepcji miejsca.

Poza modą, w butiku PRM znajdziemy wiele designerskich elementów, od wyszukanych klasyków wzornictwa, przez współczesne projekty mebli i oświetlenia, do unikalnych perełek wyszukanych przez zespół projektowy. Nic tu nie jest przypadkowe, a wydająca się na pierwszy rzut oka, klasyczna przestrzeń odkrywa przed konsumentem mariaż klasyki z nowoczesnym designem.

Ostatni, choć nie mniej ważny filar marki to muzyka. To ona każdego dnia wypełnia tę przestrzeń w postaci wyszukanego, klimatycznego jazzu. W strefie DJ set można również usłyszeć autorskie sety lokalnych artystów sceny klubowej.

Nieustanne przeplatanie, przenikanie i uzupełnianie się tych 4 filarów w jednym miejscu tworzy przestrzeń do wyjątkowych spotkań i budowania społeczności PRM. Odważna autorska formuła concept store’u miesza najwyższej jakości modę z najwyższą, ale także niszową, szeroko pojętą kulturą. Wszystko po to, aby dać wybór, którego pragną konsumenci – PRIME CHOICE.

Dzięki wydarzeniom, takim jak otwarcie Vinyl Cornera by Wojtek Mazolewski, PRM staje się miejscem, gdzie pasjonaci mody, sztuki, designu i muzyki mogą spotykać się, inspirować i czerpać radość z momentów. Budując tak elitarną społeczność i tak nietypowe miejsce, PRM kreuje przestrzeń dla koneserów i hedonistów, poszukujących jakościowych i elitarnych doświadczeń oraz wyborów zgodnych z przesłaniem marki - PRIME CHOICE – wybór, którego pragniesz najbardziej.

i Autor: materiał prasowy PRM

