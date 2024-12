UNIQLO połączyło siły z Fundacją Inna Przestrzeń oraz Artolution w ramach globalnej inicjatywy „Heart of LifeWear”

„Poprzez inicjatywę Heart of LifeWear, UNIQLO pragnie wesprzeć potrzebujących, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej wbrew swojej woli. Poprzez darowiznę naszych ubrań chcemy, aby ich codzienność stała się choć trochę łatwiejsza i wygodniejsza.” skomentował Koji Yanai, Senior Group Executive Officer w Fast Retailing Co. Ltd

Nadrzędnym celem inicjatywy „Heart of LifeWear” jest wsparcie potrzebujących nie tylko w regionach, gdzie funkcjonuje UNIQLO, ale także w krajach z nimi graniczącymi. Osoby zmuszone do przesiedlenia, dotknięte klęskami żywiołowymi czy zmagające się z ciężką sytuacją ekonomiczną otrzymają termoaktywną odzież HEATTECH, lub w zależności od panującego klimatu, oddychające i przewiewne ubrania AIRism.

W Polsce 15 000 sztuk HEATTECH otrzyma Fundacja Inna Przestrzeń, angażująca się w projekty na rzecz praw człowieka, promowania otwartości oraz demokracji. Dodatkowo, w celach inauguracji współpracy, powstał kolorowy kolaż, który można już oglądać w sklepie UNIQLO Arkadia. Instalacja składa się z ręcznie wyciętych oraz udekorowanych serc, które przygotowały rodziny wpierane przez fundację, a także wolontariusze UNIQLO. Serca przedstawiają marzenia, cele oraz przemyślenia uczestników i odnoszą się do motywów wspólnoty oraz nadziei. Warsztaty poprowadziła amerykańska organizacja Artolution, która od ponad dekady tworzy sztukę z potrzebującymi pomocy dziećmi na całym świecie.

Współpraca z ambasadorami marki oraz Toray Group

Aby wesprzeć inicjatywę The Heart of LifeWear, UNIQLO zaangażowało globalnych ambasadorów marki - Rogera Federera, Kei Nishikoriego, Shingo Kuniede, Gordona Reida, Ayumu Hirano i Adama Scotat; a także Toray Group, wiodącego japońskiego producenta tkanin i wieloletniego partnera UNIQLO, który współtworzył HEATTECH.