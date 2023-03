Uniwersalne ubrania na każdą porę roku? Postaw na klasyki

Marka Hibou tworzy ubrania, które są hołdem dla kobiet. Podkreślają naturalne piękno, zapewniają wygodę i pewność siebie. Nie znajdziemy tu przytłaczających fasonów i nieprzyjemnych dla skóry materiałów. Zastosowana w kolekcji bawełna organiczna ma kilka kluczowych zadań - współpracować z ciałem, pozwolić skórze oddychać, absorbować wilgoć i termoregulować. W przeciwieństwie do zwykłej bawełny, nie przeciera się szybko, jest trwała, nie traci sprężystości, zaś proces naturalnego rozciągania zachodzi dużo wolniej.

- Zdecydowaliśmy się na wykorzystanie bawełny organicznej ze względu na jej doskonałe właściwości oraz fakt, że pozyskiwana jest z upraw ekologicznych i rośnie zgodnie z naturą. Dzisiaj jest to w branży całkowity standard - mówi Katarzyna Kander-Wojnicka, założycielka marki Hibou.

W kolekcji znalazły się topy, longsleeve, sukienka oraz bielizna (w rozmiarach od S do L) utrzymane w bieli oraz czerni. Wystarczy skomponować je z wygodną parą klasycznych jeansów, by być gotowym zarówno na weekendowy wypad z przyjaciółmi, jak i do codziennego spędzania czasu w mieście. Tym razem, na ubraniach nie znajdziemy logotypu marki. Kampania Basic Organic jest kwintesencją minimalizmu. Lekka estetyka, dbałość o detal i rozsądne ceny to recepta na wiosenny sukces Hibou.

i Autor: Materiały prasowe Hibou

